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Кнайсль назвала пасхальное перемирие жестом доброй воли - РИА Новости, 20.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:31 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/ekspert-2012336778.html
Кнайсль назвала пасхальное перемирие жестом доброй воли
Кнайсль назвала пасхальное перемирие жестом доброй воли - РИА Новости, 20.04.2025
Кнайсль назвала пасхальное перемирие жестом доброй воли
Пасхальное перемирие в конфликте на Украине - это жест доброй воли, но существуют сложности с мониторингом его соблюдения, считает Карин Кнайсль, руководитель... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T01:31:00+03:00
2025-04-20T01:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
карин кнайсль
владимир путин
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие в конфликте на Украине - это жест доброй воли, но существуют сложности с мониторингом его соблюдения, считает Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Пасхальное перемирие - это жест доброй воли, но вопрос в мониторинге. Сейчас никто не в состоянии создать комиссию по мониторингу... С технической точки зрения очень сложно обеспечить полное соблюдение. Но это жест. Возможно, это первый шаг к реальным действиям", - сказала Кнайсль РИА Новости.
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в мире, карин кнайсль, владимир путин, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Специальная военная операция на Украине, В мире, Карин Кнайсль, Владимир Путин, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Кнайсль назвала пасхальное перемирие жестом доброй воли

Кнайсль заявила о сложностях с мониторингом соблюдения пасхального перемирия

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Карин Кнайсль. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие в конфликте на Украине - это жест доброй воли, но существуют сложности с мониторингом его соблюдения, считает Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
"Пасхальное перемирие - это жест доброй воли, но вопрос в мониторинге. Сейчас никто не в состоянии создать комиссию по мониторингу... С технической точки зрения очень сложно обеспечить полное соблюдение. Но это жест. Возможно, это первый шаг к реальным действиям", - сказала Кнайсль РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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Вчера, 22:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКарин КнайсльВладимир ПутинПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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