https://ria.ru/20250420/eks-glava-2012337822.html

Пасхальное перемирие может стать первым шагом к миру, заявила Кнайсль

Пасхальное перемирие может стать первым шагом к миру, заявила Кнайсль - РИА Новости, 20.04.2025

Пасхальное перемирие может стать первым шагом к миру, заявила Кнайсль

Пасхальное перемирие не будет иметь больших последствий в конфликте на Украине, но это жест, который может стать первым шагом к реальным действиям по... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T01:40:00+03:00

2025-04-20T01:40:00+03:00

2025-04-20T01:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

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карин кнайсль

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие не будет иметь больших последствий в конфликте на Украине, но это жест, который может стать первым шагом к реальным действиям по прекращению огня, выразила мнение в беседе с РИА Новости Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Пасхальное перемирие - это не то, что будет иметь решающее военное значение, но дипломатия и человеческая жизнь часто нуждаются в жестах, прежде чем можно перейти к реальным мерам — военным или политическим. Это жест, и момент выбран удачно", - сказала Кнайсль. Она выразила надежду, что пасхальное перемирие станет первым шагом к реальным действиям по прекращению огня. "Мы слышали... от (президента США Дональда - ред.) Трампа, что если у сторон нет желания действительно вступить в перемирие и дипломатические переговоры, то США просто забросит это. Неясно, что он имел в виду: то ли они забросят всё, что связано с Украиной, то ли примут меры против одной из сторон", - добавила экс-глава МИД Австрии.

https://ria.ru/20250420/peremirie-2012334307.html

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, австрия, россия, карин кнайсль, владимир путин, санкт-петербургский государственный университет