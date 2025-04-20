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Пасхальное перемирие может стать первым шагом к миру, заявила Кнайсль - РИА Новости, 20.04.2025
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01:40 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/eks-glava-2012337822.html
Пасхальное перемирие может стать первым шагом к миру, заявила Кнайсль
Пасхальное перемирие может стать первым шагом к миру, заявила Кнайсль - РИА Новости, 20.04.2025
Пасхальное перемирие может стать первым шагом к миру, заявила Кнайсль
Пасхальное перемирие не будет иметь больших последствий в конфликте на Украине, но это жест, который может стать первым шагом к реальным действиям по... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T01:40:00+03:00
2025-04-20T01:40:00+03:00
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карин кнайсль
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие не будет иметь больших последствий в конфликте на Украине, но это жест, который может стать первым шагом к реальным действиям по прекращению огня, выразила мнение в беседе с РИА Новости Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Пасхальное перемирие - это не то, что будет иметь решающее военное значение, но дипломатия и человеческая жизнь часто нуждаются в жестах, прежде чем можно перейти к реальным мерам — военным или политическим. Это жест, и момент выбран удачно", - сказала Кнайсль. Она выразила надежду, что пасхальное перемирие станет первым шагом к реальным действиям по прекращению огня. "Мы слышали... от (президента США Дональда - ред.) Трампа, что если у сторон нет желания действительно вступить в перемирие и дипломатические переговоры, то США просто забросит это. Неясно, что он имел в виду: то ли они забросят всё, что связано с Украиной, то ли примут меры против одной из сторон", - добавила экс-глава МИД Австрии.
https://ria.ru/20250420/peremirie-2012334307.html
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в мире, украина, австрия, россия, карин кнайсль, владимир путин, санкт-петербургский государственный университет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Австрия, Россия, Карин Кнайсль, Владимир Путин, Санкт-Петербургский государственный университет
Пасхальное перемирие может стать первым шагом к миру, заявила Кнайсль

Кнайсль: пасхальное перемирие не будет иметь решающего военного значения

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль, экс-министр иностранных дел Австрийской Республики
Карин Кнайсль, экс-министр иностранных дел Австрийской Республики - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие не будет иметь больших последствий в конфликте на Украине, но это жест, который может стать первым шагом к реальным действиям по прекращению огня, выразила мнение в беседе с РИА Новости Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа, пишут СМИ
00:54
"Пасхальное перемирие - это не то, что будет иметь решающее военное значение, но дипломатия и человеческая жизнь часто нуждаются в жестах, прежде чем можно перейти к реальным мерам — военным или политическим. Это жест, и момент выбран удачно", - сказала Кнайсль.
Она выразила надежду, что пасхальное перемирие станет первым шагом к реальным действиям по прекращению огня.
"Мы слышали... от (президента США Дональда - ред.) Трампа, что если у сторон нет желания действительно вступить в перемирие и дипломатические переговоры, то США просто забросит это. Неясно, что он имел в виду: то ли они забросят всё, что связано с Украиной, то ли примут меры против одной из сторон", - добавила экс-глава МИД Австрии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Ну теперь не жалуйтесь: пасхальное перемирие стало приговором Украине
Вчера, 22:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАвстрияРоссияКарин КнайсльВладимир ПутинСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
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