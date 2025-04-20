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В Египте археологи обнаружили гробницу сына фараона Усеркафа - РИА Новости, 20.04.2025
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03:12 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/egipet-2012340101.html
В Египте археологи обнаружили гробницу сына фараона Усеркафа
В Египте археологи обнаружили гробницу сына фараона Усеркафа - РИА Новости, 20.04.2025
В Египте археологи обнаружили гробницу сына фараона Усеркафа
Археологи обнаружили в ходе раскопок в районе Саккара к югу от египетской столицы Каира гробницу сына фараона Усеркафа и статую фараона Джосера, сообщило... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T03:12:00+03:00
2025-04-20T03:12:00+03:00
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КАИР, 20 апр – РИА Новости. Археологи обнаружили в ходе раскопок в районе Саккара к югу от египетской столицы Каира гробницу сына фараона Усеркафа и статую фараона Джосера, сообщило министерство туризма и древностей Египта. "Египетская археологическая миссия обнаружила в ходе работ в археологическом районе Саккара гробницу принца Васер-иф-ре – сына царя Усеркафа, первого правителя V династии Древнего Египта", - говорится в заявлении министерства. Во время раскопок также была найдена огромная ложная дверь, сделанная из розового гранита. Отмечается, что ее высота составляет 4,5 метра, а ширина – 1,15 метра. По словам генсека Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммеда Исмаила Халеда, это первый случай обнаружения ложной двери таких размеров. Знаменитый египетский археолог Захи Хавасс заявил, что миссия обнаружила внутри гробницы статуи фараона Джосера (основателя III династии), его жены и их десяти дочерей. Проведенные исследования показали, что статуи изначально находились в помещении рядом со ступенчатой пирамидой Джосера, но в более поздние периоды истории Древнего Египта были перенесены в гробницу Васер-иф-ре. В археологическом комплексе Саккара к югу от Каира находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI-XXIX века до нашей эры). Наиболее известным памятником Саккары является ступенчатая пирамида Джосера, которая считается первой пирамидой в истории Древнего Египта.
https://ria.ru/20240907/arkheologiya-1971204204.html
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каир (город)
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каир (город), египет, древний египет, в мире
Каир (город), Египет, Древний Египет, В мире
В Египте археологи обнаружили гробницу сына фараона Усеркафа

В Египте археологи обнаружили гробницу сына фараона Усеркафа и статую Джосера

© Fotolia / KrugloffАрхеологические раскопки
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Fotolia / Krugloff
Археологические раскопки. Архивное фото
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КАИР, 20 апр – РИА Новости. Археологи обнаружили в ходе раскопок в районе Саккара к югу от египетской столицы Каира гробницу сына фараона Усеркафа и статую фараона Джосера, сообщило министерство туризма и древностей Египта.
"Египетская археологическая миссия обнаружила в ходе работ в археологическом районе Саккара гробницу принца Васер-иф-ре – сына царя Усеркафа, первого правителя V династии Древнего Египта", - говорится в заявлении министерства.
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Во время раскопок также была найдена огромная ложная дверь, сделанная из розового гранита. Отмечается, что ее высота составляет 4,5 метра, а ширина – 1,15 метра. По словам генсека Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммеда Исмаила Халеда, это первый случай обнаружения ложной двери таких размеров.
Знаменитый египетский археолог Захи Хавасс заявил, что миссия обнаружила внутри гробницы статуи фараона Джосера (основателя III династии), его жены и их десяти дочерей.
Проведенные исследования показали, что статуи изначально находились в помещении рядом со ступенчатой пирамидой Джосера, но в более поздние периоды истории Древнего Египта были перенесены в гробницу Васер-иф-ре.
В археологическом комплексе Саккара к югу от Каира находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI-XXIX века до нашей эры). Наиболее известным памятником Саккары является ступенчатая пирамида Джосера, которая считается первой пирамидой в истории Древнего Египта.
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