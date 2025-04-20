https://ria.ru/20250420/dtp-2012424140.html

В ДТП с квадроциклом в Татарстане погиб подросток

В ДТП с квадроциклом в Татарстане погиб подросток - РИА Новости, 20.04.2025

В ДТП с квадроциклом в Татарстане погиб подросток

Двенадцатилетний мальчик погиб, девочка-подросток получила тяжелые травмы, попав в ДТП на квадроцикле в Татарстане, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T23:14:00+03:00

2025-04-20T23:14:00+03:00

2025-04-20T23:15:00+03:00

происшествия

республика татарстан (татарстан)

россия

дтп

гаи

гибдд мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929650139_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_8658800b71e8a60d4946910e16aed8e2.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик погиб, девочка-подросток получила тяжелые травмы, попав в ДТП на квадроцикле в Татарстане, сообщает Госавтоинспекция региона. В воскресенье вечером в Пестречинском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя квадроцикла. "Пятнадцатилетняя девочка, управляя квадроциклом, выехала с разделительной полосы и совершила столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Skoda. В результате девочка-водитель квадроцикла получила тяжелые травмы. Пассажир квадроцикла, 12-летний мальчик, скончался", - говорится в сообщении. Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают автоинспекторы.

республика татарстан (татарстан)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика татарстан (татарстан), россия, дтп, гаи, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)