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В ДТП с квадроциклом в Татарстане погиб подросток - РИА Новости, 20.04.2025
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23:14 20.04.2025 (обновлено: 23:15 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/dtp-2012424140.html
В ДТП с квадроциклом в Татарстане погиб подросток
В ДТП с квадроциклом в Татарстане погиб подросток - РИА Новости, 20.04.2025
В ДТП с квадроциклом в Татарстане погиб подросток
Двенадцатилетний мальчик погиб, девочка-подросток получила тяжелые травмы, попав в ДТП на квадроцикле в Татарстане, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T23:14:00+03:00
2025-04-20T23:15:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик погиб, девочка-подросток получила тяжелые травмы, попав в ДТП на квадроцикле в Татарстане, сообщает Госавтоинспекция региона. В воскресенье вечером в Пестречинском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя квадроцикла. "Пятнадцатилетняя девочка, управляя квадроциклом, выехала с разделительной полосы и совершила столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Skoda. В результате девочка-водитель квадроцикла получила тяжелые травмы. Пассажир квадроцикла, 12-летний мальчик, скончался", - говорится в сообщении. Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают автоинспекторы.
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происшествия, республика татарстан (татарстан), россия, дтп, гаи, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, ДТП, ГАИ, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В ДТП с квадроциклом в Татарстане погиб подросток

ГАИ: 12-летнгий пассажир квадроцикла погиб в ДТП в Татарстане

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик погиб, девочка-подросток получила тяжелые травмы, попав в ДТП на квадроцикле в Татарстане, сообщает Госавтоинспекция региона.
В воскресенье вечером в Пестречинском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя квадроцикла.
"Пятнадцатилетняя девочка, управляя квадроциклом, выехала с разделительной полосы и совершила столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Skoda. В результате девочка-водитель квадроцикла получила тяжелые травмы. Пассажир квадроцикла, 12-летний мальчик, скончался", - говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают автоинспекторы.
 
ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияДТПГАИГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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