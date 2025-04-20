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В Дзержинске автобус врезался в здание, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.04.2025
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22:08 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/dtp-2012420675.html
В Дзержинске автобус врезался в здание, есть пострадавшие
В Дзержинске автобус врезался в здание, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.04.2025
В Дзержинске автобус врезался в здание, есть пострадавшие
Четыре человека пострадали в городе Дзержинске Нижегородской области при ДТП с автобусом, врезавшимся в здание из-за того, что водителю стало плохо, сообщили... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T22:08:00+03:00
2025-04-20T22:08:00+03:00
происшествия
нижегородская область
гибдд мвд рф
гаи
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
дтп
дзержинск (нижегородская область)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Четыре человека пострадали в городе Дзержинске Нижегородской области при ДТП с автобусом, врезавшимся в здание из-за того, что водителю стало плохо, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД. ДТП произошло в воскресенье около 20.15 на улице Урицкого. "По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса почувствовал себя плохо и въехал в стену здания. Предварительно, за помощью обратились 4 пассажира", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку исполнения законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров. "При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - заявили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html
https://ria.ru/20250413/voditel-2010966558.html
нижегородская область
россия
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происшествия, нижегородская область, гибдд мвд рф, гаи, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, дтп, дзержинск (нижегородская область)
Происшествия, Нижегородская область, ГИБДД МВД РФ, ГАИ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, ДТП, Дзержинск (Нижегородская область)
В Дзержинске автобус врезался в здание, есть пострадавшие

МВД: в Дзержинске автомобиль врезался в здание, пострадали четверо пассажиров

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Четыре человека пострадали в городе Дзержинске Нижегородской области при ДТП с автобусом, врезавшимся в здание из-за того, что водителю стало плохо, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло в воскресенье около 20.15 на улице Урицкого.
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"По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса почувствовал себя плохо и въехал в стену здания. Предварительно, за помощью обратились 4 пассажира", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Прокуратура Нижегородской области организовала проверку исполнения законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров. "При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - заявили в пресс-службе ведомства.
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ПроисшествияНижегородская областьГИБДД МВД РФГАИМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияДТПДзержинск (Нижегородская область)
 
 
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