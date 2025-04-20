https://ria.ru/20250420/dtp-2012420675.html

В Дзержинске автобус врезался в здание, есть пострадавшие

В Дзержинске автобус врезался в здание, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.04.2025

В Дзержинске автобус врезался в здание, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали в городе Дзержинске Нижегородской области при ДТП с автобусом, врезавшимся в здание из-за того, что водителю стало плохо, сообщили... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T22:08:00+03:00

2025-04-20T22:08:00+03:00

2025-04-20T22:08:00+03:00

происшествия

нижегородская область

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дтп

дзержинск (нижегородская область)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Четыре человека пострадали в городе Дзержинске Нижегородской области при ДТП с автобусом, врезавшимся в здание из-за того, что водителю стало плохо, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД. ДТП произошло в воскресенье около 20.15 на улице Урицкого. "По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса почувствовал себя плохо и въехал в стену здания. Предварительно, за помощью обратились 4 пассажира", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку исполнения законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров. "При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - заявили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html

https://ria.ru/20250413/voditel-2010966558.html

нижегородская область

россия

дзержинск (нижегородская область)

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происшествия, нижегородская область, гибдд мвд рф, гаи, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, дтп, дзержинск (нижегородская область)