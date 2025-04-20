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После смертельного ДТП в Подмосковье завели дело - РИА Новости, 20.04.2025
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20:51 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/dtp-2012416796.html
После смертельного ДТП в Подмосковье завели дело
После смертельного ДТП в Подмосковье завели дело - РИА Новости, 20.04.2025
После смертельного ДТП в Подмосковье завели дело
Уголовное дело возбудили после ДТП в районе подмосковной деревни Черново, в котором погибла женщина и пострадали четыре человека, двое из которых... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T20:51:00+03:00
2025-04-20T20:51:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дтп
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после ДТП в районе подмосковной деревни Черново, в котором погибла женщина и пострадали четыре человека, двое из которых несовершеннолетние, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области. Ранее в Telegram-канале прокуратуры Московской области сообщалось, что, по предварительным данным, в воскресенье в районе деревни Черново автомобиль Audi выехал на встречку и столкнулся с легковушкой Nissan, от чего один из автомобилей загорелся. В ДТП погибла 68-летняя пассажирка Nissan, оба водителя и два пассажира Audi госпитализированы. "Следователем Следственного управления МУ МВД России "Ногинское" в отношении водителя автомобиля Audi возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП
После смертельного ДТП в Подмосковье завели дело

МВД: после ДТП в подмосковной деревне Черново с одной погибшей завели дело

© Фото : ГУ МВД России по Московской областиНа месте ДТП в районе деревни Черново Московской области
На месте ДТП в районе деревни Черново Московской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
На месте ДТП в районе деревни Черново Московской области
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после ДТП в районе подмосковной деревни Черново, в котором погибла женщина и пострадали четыре человека, двое из которых несовершеннолетние, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.
Ранее в Telegram-канале прокуратуры Московской области сообщалось, что, по предварительным данным, в воскресенье в районе деревни Черново автомобиль Audi выехал на встречку и столкнулся с легковушкой Nissan, от чего один из автомобилей загорелся. В ДТП погибла 68-летняя пассажирка Nissan, оба водителя и два пассажира Audi госпитализированы.
"Следователем Следственного управления МУ МВД России "Ногинское" в отношении водителя автомобиля Audi возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
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