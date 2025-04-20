https://ria.ru/20250420/dtp-2012413783.html

В Москве произошло ДТП с детьми на электросамокате

В Москве произошло ДТП с детьми на электросамокате - РИА Новости, 20.04.2025

В Москве произошло ДТП с детьми на электросамокате

ДТП с участием автомобиля и двумя детьми, передвигавшимися на электросамокате, произошло на юге Москвы, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T20:18:00+03:00

2025-04-20T20:18:00+03:00

2025-04-20T20:18:00+03:00

москва

департамент транспорта г. москвы

происшествия

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. ДТП с участием автомобиля и двумя детьми, передвигавшимися на электросамокате, произошло на юге Москвы, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале."В Сумском проезде произошло ДТП с участием автомобиля и двумя детьми, передвигавшимися на электросамокате", - говорится в сообщении ведомства.Дептранс напоминает, что проезд на электросамокатах несовершеннолетних и проезд на электросамокате вдвоём строго запрещены, и призывает родителей внимательно наблюдать за своими детьми.

https://ria.ru/20250226/moskva-2001759899.html

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москва, департамент транспорта г. москвы, происшествия, россия