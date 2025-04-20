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В Москве произошло ДТП с детьми на электросамокате - РИА Новости, 20.04.2025
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20:18 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/dtp-2012413783.html
В Москве произошло ДТП с детьми на электросамокате
В Москве произошло ДТП с детьми на электросамокате - РИА Новости, 20.04.2025
В Москве произошло ДТП с детьми на электросамокате
ДТП с участием автомобиля и двумя детьми, передвигавшимися на электросамокате, произошло на юге Москвы, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T20:18:00+03:00
2025-04-20T20:18:00+03:00
москва
департамент транспорта г. москвы
происшествия
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. ДТП с участием автомобиля и двумя детьми, передвигавшимися на электросамокате, произошло на юге Москвы, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.&quot;В Сумском проезде произошло ДТП с участием автомобиля и двумя детьми, передвигавшимися на электросамокате&quot;, - говорится в сообщении ведомства.Дептранс напоминает, что проезд на электросамокатах несовершеннолетних и проезд на электросамокате вдвоём строго запрещены, и призывает родителей внимательно наблюдать за своими детьми.
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москва, департамент транспорта г. москвы, происшествия, россия
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Происшествия, Россия
В Москве произошло ДТП с детьми на электросамокате

На юге Москвы произошло ДТП с двумя детьми, передвигавшимися на электросамокате

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. ДТП с участием автомобиля и двумя детьми, передвигавшимися на электросамокате, произошло на юге Москвы, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
«

"В Сумском проезде произошло ДТП с участием автомобиля и двумя детьми, передвигавшимися на электросамокате", - говорится в сообщении ведомства.

Дептранс напоминает, что проезд на электросамокатах несовершеннолетних и проезд на электросамокате вдвоём строго запрещены, и призывает родителей внимательно наблюдать за своими детьми.
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