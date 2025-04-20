https://ria.ru/20250420/dtp-2012409905.html

В ДТП в Подмосковье погиб один человек, четверо пострадали

В ДТП в Подмосковье погиб один человек, четверо пострадали - РИА Новости, 20.04.2025

В ДТП в Подмосковье погиб один человек, четверо пострадали

Четыре человека пострадали, один погиб в ДТП на автодороге Ногинск-Боровково в Подмосковье, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T19:20:00+03:00

2025-04-20T19:20:00+03:00

2025-04-20T19:22:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Четыре человека пострадали, один погиб в ДТП на автодороге Ногинск-Боровково в Подмосковье, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале."Ногинская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП, в результате которого погибла 68-летняя женщина и пострадали четыре человека", - говорится в сообщении ведомства.По предварительным данным, в воскресенье днем на автодороге Ногинск-Боровково в районе деревни Черново водитель автомобиля Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Nissan, от чего один из автомобилей загорелся. От полученных травм скончалась 68-летняя пассажирка Nissan. Оба водителя и два пассажира Audi с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Прокуратура разбирается во всех обстоятельствах произошедшего.

https://ria.ru/20250420/dtp-2012384453.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), россия