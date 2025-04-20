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В ДТП в Подмосковье погиб один человек, четверо пострадали - РИА Новости, 20.04.2025
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19:20 20.04.2025 (обновлено: 19:22 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/dtp-2012409905.html
В ДТП в Подмосковье погиб один человек, четверо пострадали
В ДТП в Подмосковье погиб один человек, четверо пострадали - РИА Новости, 20.04.2025
В ДТП в Подмосковье погиб один человек, четверо пострадали
Четыре человека пострадали, один погиб в ДТП на автодороге Ногинск-Боровково в Подмосковье, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T19:20:00+03:00
2025-04-20T19:22:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Четыре человека пострадали, один погиб в ДТП на автодороге Ногинск-Боровково в Подмосковье, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.&quot;Ногинская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП, в результате которого погибла 68-летняя женщина и пострадали четыре человека&quot;, - говорится в сообщении ведомства.По предварительным данным, в воскресенье днем на автодороге Ногинск-Боровково в районе деревни Черново водитель автомобиля Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Nissan, от чего один из автомобилей загорелся. От полученных травм скончалась 68-летняя пассажирка Nissan. Оба водителя и два пассажира Audi с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Прокуратура разбирается во всех обстоятельствах произошедшего.
https://ria.ru/20250420/dtp-2012384453.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
В ДТП в Подмосковье погиб один человек, четверо пострадали

Один человек погиб в ДТП на автодороге Ногинск-Боровково, четверо пострадали

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Четыре человека пострадали, один погиб в ДТП на автодороге Ногинск-Боровково в Подмосковье, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.
«

"Ногинская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП, в результате которого погибла 68-летняя женщина и пострадали четыре человека", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, в воскресенье днем на автодороге Ногинск-Боровково в районе деревни Черново водитель автомобиля Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Nissan, от чего один из автомобилей загорелся. От полученных травм скончалась 68-летняя пассажирка Nissan. Оба водителя и два пассажира Audi с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
Прокуратура разбирается во всех обстоятельствах произошедшего.
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