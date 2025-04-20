Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Астраханской области погибли три человека - РИА Новости, 20.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 20.04.2025 (обновлено: 12:20 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/dtp-2012370982.html
В ДТП в Астраханской области погибли три человека
В ДТП в Астраханской области погибли три человека - РИА Новости, 20.04.2025
В ДТП в Астраханской области погибли три человека
Три человека погибли, еще один пострадал в дорожно-транспортном происшествии на федеральной дороге в Наримановском районе Астраханской области, сообщили в... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:03:00+03:00
2025-04-20T12:20:00+03:00
происшествия
астраханская область
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в дорожно-транспортном происшествии на федеральной дороге в Наримановском районе Астраханской области, сообщили в Госавтоинспекции по региону."Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с погибшими в Наримановском районе", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в 02.50 мск на федеральной дороге в Наримановском районе водитель, управляя автомобилем отечественного производства, по предварительным данным, не справился с управлением и наехал на леерное ограждение."Водитель и двое пассажиров скончались на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Один пассажир доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в ведомстве.Там же уточняется, что по факту ДТП проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html
https://ria.ru/20250418/dtp-2012116773.html
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астраханская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Астраханская область, ГИБДД МВД РФ
В ДТП в Астраханской области погибли три человека

В ДТП в Астраханской области погибли три человека, один пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в дорожно-транспортном происшествии на федеральной дороге в Наримановском районе Астраханской области, сообщили в Госавтоинспекции по региону.
"Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с погибшими в Наримановском районе", - говорится в сообщении.
Автомобиль и мотоцикл полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Определены регионы с наибольшим количеством ДТП
18 апреля, 04:58
По данным ведомства, в 02.50 мск на федеральной дороге в Наримановском районе водитель, управляя автомобилем отечественного производства, по предварительным данным, не справился с управлением и наехал на леерное ограждение.
"Водитель и двое пассажиров скончались на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Один пассажир доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в ведомстве.
Там же уточняется, что по факту ДТП проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ДТП на 142 км автодороги Пермь – Березники в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В Пермском крае автобус с юными хоккеистами попал в ДТП
18 апреля, 16:33
 
ПроисшествияАстраханская областьГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала