https://ria.ru/20250420/dtp-2012370982.html

В ДТП в Астраханской области погибли три человека

В ДТП в Астраханской области погибли три человека - РИА Новости, 20.04.2025

В ДТП в Астраханской области погибли три человека

Три человека погибли, еще один пострадал в дорожно-транспортном происшествии на федеральной дороге в Наримановском районе Астраханской области, сообщили в... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T12:03:00+03:00

2025-04-20T12:03:00+03:00

2025-04-20T12:20:00+03:00

происшествия

астраханская область

гибдд мвд рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в дорожно-транспортном происшествии на федеральной дороге в Наримановском районе Астраханской области, сообщили в Госавтоинспекции по региону."Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с погибшими в Наримановском районе", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в 02.50 мск на федеральной дороге в Наримановском районе водитель, управляя автомобилем отечественного производства, по предварительным данным, не справился с управлением и наехал на леерное ограждение."Водитель и двое пассажиров скончались на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Один пассажир доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в ведомстве.Там же уточняется, что по факту ДТП проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html

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астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, астраханская область, гибдд мвд рф