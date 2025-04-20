https://ria.ru/20250420/dtp-2012370982.html
В ДТП в Астраханской области погибли три человека
В ДТП в Астраханской области погибли три человека - РИА Новости, 20.04.2025
В ДТП в Астраханской области погибли три человека
Три человека погибли, еще один пострадал в дорожно-транспортном происшествии на федеральной дороге в Наримановском районе Астраханской области, сообщили в... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:03:00+03:00
2025-04-20T12:03:00+03:00
2025-04-20T12:20:00+03:00
происшествия
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в дорожно-транспортном происшествии на федеральной дороге в Наримановском районе Астраханской области, сообщили в Госавтоинспекции по региону."Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с погибшими в Наримановском районе", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в 02.50 мск на федеральной дороге в Наримановском районе водитель, управляя автомобилем отечественного производства, по предварительным данным, не справился с управлением и наехал на леерное ограждение."Водитель и двое пассажиров скончались на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Один пассажир доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в ведомстве.Там же уточняется, что по факту ДТП проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html
https://ria.ru/20250418/dtp-2012116773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астраханская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Астраханская область, ГИБДД МВД РФ
В ДТП в Астраханской области погибли три человека
В ДТП в Астраханской области погибли три человека, один пострадал