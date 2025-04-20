https://ria.ru/20250420/dron-2012381023.html

В белгородской Нечаевке при атаке дрона пострадали два ребенка и женщина

В белгородской Нечаевке при атаке дрона пострадали два ребенка и женщина - РИА Новости, 20.04.2025

В белгородской Нечаевке при атаке дрона пострадали два ребенка и женщина

Два ребёнка и женщина пострадали в белгородском селе Нечаевка в результате атаки FPV-дрона, они в больнице, им оказывается необходимая помощь, сообщил глава... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T14:08:00+03:00

2025-04-20T14:08:00+03:00

2025-04-20T14:18:00+03:00

происшествия

белгородская область

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Два ребёнка и женщина пострадали в белгородском селе Нечаевка в результате атаки FPV-дрона, они в больнице, им оказывается необходимая помощь, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгородском районе в селе Нечаевка от атаки FPV-дрона пострадали два ребёнка и женщина. Все находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь", - написал Гладков.В видео, которым он сопроводил свой пост, глава региона отметил, что "у врага ничего человеческого нет"."Что такое FPV-дрон? Это оператор, который точно понимает, по кому он наносит удар. Он видел, что пытается убить детей", - заявил Гладков.В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

https://ria.ru/20250418/obstrel-2012047044.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область