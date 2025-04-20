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DOGE "положил глаз" на Национальную галерею искусств США, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2025
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14:39 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/doge-2012385184.html
DOGE "положил глаз" на Национальную галерею искусств США, пишут СМИ
DOGE "положил глаз" на Национальную галерею искусств США, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2025
DOGE "положил глаз" на Национальную галерею искусств США, пишут СМИ
Департамент государственной эффективности США (DOGE) "положил глаз" на Национальную галерею искусств в Вашингтоне - представители ведомства посетили галерею и... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T14:39:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Департамент государственной эффективности США (DOGE) "положил глаз" на Национальную галерею искусств в Вашингтоне - представители ведомства посетили галерею и встретились с ее руководством, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. "Команда Илона Маска по сокращению расходов положила глаз на Национальную галерею искусств... Представители DOGE в четверг посетили ведущее культурное учреждение в Вашингтоне, в котором находятся коллекции европейского и американского искусства мирового уровня, и встретились с руководством музея", - пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как отмечает Financial Times, намерения DOGE касательно галереи пока неясны, однако издание обращает внимание на то, что ранее президент США Дональд Трамп уже "установил контроль" над другим культурным учреждением - Мемориальным центром исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди. В феврале Трамп сообщил о своем избрании председателем попечительского совета главной театрально-концертной площадки Вашингтона - Мемориального центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди. Ранее он заявлял, что больше не допустит антиамериканской пропаганды или "дрэг-шоу" на сцене Кеннеди-центра.
https://ria.ru/20250417/ssha-2011736055.html
https://ria.ru/20250208/tramp-1998104888.html
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сша, дональд трамп, илон маск, в мире
США, Дональд Трамп, Илон Маск, В мире
DOGE "положил глаз" на Национальную галерею искусств США, пишут СМИ

FT: сотрудники DOGE посетили Национальную галерею искусств в Вашингтоне

© AP Photo / Jose Luis MaganaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Департамент государственной эффективности США (DOGE) "положил глаз" на Национальную галерею искусств в Вашингтоне - представители ведомства посетили галерею и встретились с ее руководством, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
«
"Команда Илона Маска по сокращению расходов положила глаз на Национальную галерею искусств... Представители DOGE в четверг посетили ведущее культурное учреждение в Вашингтоне, в котором находятся коллекции европейского и американского искусства мирового уровня, и встретились с руководством музея", - пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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17 апреля, 09:05
Как отмечает Financial Times, намерения DOGE касательно галереи пока неясны, однако издание обращает внимание на то, что ранее президент США Дональд Трамп уже "установил контроль" над другим культурным учреждением - Мемориальным центром исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди.
В феврале Трамп сообщил о своем избрании председателем попечительского совета главной театрально-концертной площадки Вашингтона - Мемориального центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди. Ранее он заявлял, что больше не допустит антиамериканской пропаганды или "дрэг-шоу" на сцене Кеннеди-центра.
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