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"Восток" до начала перемирия продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 20.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/dnr-2012374221.html
"Восток" до начала перемирия продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ
"Восток" до начала перемирия продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 20.04.2025
"Восток" до начала перемирия продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка "Восток" до начала действия перемирия продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:32:00+03:00
2025-04-20T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
отрадное
владимир путин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" до начала действия перемирия продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял более 160 военнослужащих и танк, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в субботу. Оно будет действовать с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Богатырь, Отрадное и Поддубное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 160 военнослужащих, танк, три бронетранспортера, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - говорится в сообщении.
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донецкая народная республика, отрадное, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Отрадное, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Восток" до начала перемирия продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ

ВСУ до начала перемирия потеряли более 160 военных в зоне действия "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" до начала действия перемирия продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял более 160 военнослужащих и танк, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в субботу. Оно будет действовать с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Богатырь, Отрадное и Поддубное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 160 военнослужащих, танк, три бронетранспортера, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - говорится в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Западные СМИ назвали объявление пасхального перемирия неожиданным
Вчера, 20:35
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаОтрадноеВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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