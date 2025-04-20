https://ria.ru/20250420/dnr-2012374221.html

"Восток" до начала перемирия продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ

"Восток" до начала перемирия продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 20.04.2025

"Восток" до начала перемирия продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ

Группировка "Восток" до начала действия перемирия продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T12:32:00+03:00

2025-04-20T12:32:00+03:00

2025-04-20T12:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

отрадное

владимир путин

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" до начала действия перемирия продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял более 160 военнослужащих и танк, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в субботу. Оно будет действовать с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Богатырь, Отрадное и Поддубное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 160 военнослужащих, танк, три бронетранспортера, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250419/smi-2012312443.html

донецкая народная республика

отрадное

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, отрадное, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)