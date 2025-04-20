https://ria.ru/20250420/dnr-2012374221.html
"Восток" до начала перемирия продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ
"Восток" до начала перемирия продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 20.04.2025
"Восток" до начала перемирия продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка "Восток" до начала действия перемирия продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:32:00+03:00
2025-04-20T12:32:00+03:00
2025-04-20T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
отрадное
владимир путин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" до начала действия перемирия продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял более 160 военнослужащих и танк, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в субботу. Оно будет действовать с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Богатырь, Отрадное и Поддубное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 160 военнослужащих, танк, три бронетранспортера, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250419/smi-2012312443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, отрадное, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Отрадное, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Восток" до начала перемирия продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ
ВСУ до начала перемирия потеряли более 160 военных в зоне действия "Востока"