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ВС России до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР
ВС России до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР - РИА Новости, 20.04.2025
ВС России до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР
Российская группировка войск "Запад" до объявления пасхального перемирия освободила Новомихайловку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:18:00+03:00
2025-04-20T12:18:00+03:00
2025-04-20T12:23:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" до объявления пасхального перемирия освободила Новомихайловку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Пасхальное перемирие было объявлено накануне президентом РФ Владимиром Путиным. Оно действует с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля."Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, они нанесли поражение формированиям штурмовой бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах Купянска, Смородьковки, Ивановки в Харьковской области, Кировска и Ямполя в Донецкой Народной Республике."Противник потерял до 245 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожено три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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ВС России до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР
МО: ВС РФ до начала перемирия освободили населенный пункт Новомихайловка в ДНР