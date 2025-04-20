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ВС России до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР - РИА Новости, 20.04.2025
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12:18 20.04.2025 (обновлено: 12:23 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/dnr-2012372372.html
ВС России до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР
ВС России до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР - РИА Новости, 20.04.2025
ВС России до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР
Российская группировка войск "Запад" до объявления пасхального перемирия освободила Новомихайловку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:18:00+03:00
2025-04-20T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
харьковская область
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" до объявления пасхального перемирия освободила Новомихайловку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Пасхальное перемирие было объявлено накануне президентом РФ Владимиром Путиным. Оно действует с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля."Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, они нанесли поражение формированиям штурмовой бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах Купянска, Смородьковки, Ивановки в Харьковской области, Кировска и Ямполя в Донецкой Народной Республике."Противник потерял до 245 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожено три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250420/bpla-2012372640.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, харьковская область, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВС России до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР

МО: ВС РФ до начала перемирия освободили населенный пункт Новомихайловка в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" до объявления пасхального перемирия освободила Новомихайловку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Пасхальное перемирие было объявлено накануне президентом РФ Владимиром Путиным. Оно действует с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.
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«
"Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, они нанесли поражение формированиям штурмовой бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах Купянска, Смородьковки, Ивановки в Харьковской области, Кировска и Ямполя в Донецкой Народной Республике.
«
"Противник потерял до 245 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожено три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФХарьковская областьВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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