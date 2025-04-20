https://ria.ru/20250420/dnepr-2012372548.html

Группировка "Днепр" до перемирия уничтожила более ста военных ВСУ

Группировка "Днепр" до перемирия уничтожила более ста военных ВСУ - РИА Новости, 20.04.2025

Группировка "Днепр" до перемирия уничтожила более ста военных ВСУ

Подразделения группировки "Днепр" до объявления пасхального перемирия уничтожили более 100 украинских военных, танк, пять автомобилей, четыре станции... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T12:28:00+03:00

2025-04-20T12:28:00+03:00

2025-04-20T12:41:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" до объявления пасхального перемирия уничтожили более 100 украинских военных, танк, пять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в субботу. Оно будет действовать с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля."Подразделения группировки войск "Днепр" (до объявления пасхального перемирия - ред) улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям артиллерийской бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новояковлевка и Степногорск Запорожской области. Уничтожены более 100 военнослужащих, танк, пять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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россия, вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, владимир путин