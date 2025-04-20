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Прощание с директором группы "На-На" пройдет 23 апреля - РИА Новости, 20.04.2025
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:56 20.04.2025 (обновлено: 20:35 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/direktor-2012408727.html
Прощание с директором группы "На-На" пройдет 23 апреля
Прощание с директором группы "На-На" пройдет 23 апреля - РИА Новости, 20.04.2025
Прощание с директором группы "На-На" пройдет 23 апреля
Прощание с директором группы "На-На" Виталием Фроликовым пройдет 23 апреля в Москве, сообщил музыкальный коллектив в группе в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T18:56:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Прощание с директором группы "На-На" Виталием Фроликовым пройдет 23 апреля в Москве, сообщил музыкальный коллектив в группе в соцсети "ВКонтакте".Раннее в субботу там объявили о смерти директора. "Прощание с Виталием Фроликовым пройдет 23.04.25 в траурном зале ЦКБ (улица Маршала Тимошенко, 25) с 12:00 до 13:30", — говорится в заявлении.По информации Telegram-канала SHOT, директор группы умер во время плановой операции на сердце. В публикации указали, что после остановки сердца была констатирована его смерть.
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Шоубиз, Москва, На-На, Россия, Общество, Музыка
Прощание с директором группы "На-На" пройдет 23 апреля

Прощание с директором группы "На-На" Фроликовым пройдет 23 апреля в Москве

© Фото : группа "НА-НА"Виталий Фроликов
Виталий Фроликов - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фото : группа "НА-НА"
Виталий Фроликов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Прощание с директором группы "На-На" Виталием Фроликовым пройдет 23 апреля в Москве, сообщил музыкальный коллектив в группе в соцсети "ВКонтакте".
Раннее в субботу там объявили о смерти директора.
"Прощание с Виталием Фроликовым пройдет 23.04.25 в траурном зале ЦКБ (улица Маршала Тимошенко, 25) с 12:00 до 13:30", — говорится в заявлении.
По информации Telegram-канала SHOT, директор группы умер во время плановой операции на сердце. В публикации указали, что после остановки сердца была констатирована его смерть.
 
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