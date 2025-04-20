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Прощание с директором группы "На-На" пройдет 23 апреля
Прощание с директором группы "На-На" пройдет 23 апреля - РИА Новости, 20.04.2025
Прощание с директором группы "На-На" пройдет 23 апреля
Прощание с директором группы "На-На" Виталием Фроликовым пройдет 23 апреля в Москве, сообщил музыкальный коллектив в группе в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T18:56:00+03:00
2025-04-20T18:56:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Прощание с директором группы "На-На" Виталием Фроликовым пройдет 23 апреля в Москве, сообщил музыкальный коллектив в группе в соцсети "ВКонтакте".Раннее в субботу там объявили о смерти директора. "Прощание с Виталием Фроликовым пройдет 23.04.25 в траурном зале ЦКБ (улица Маршала Тимошенко, 25) с 12:00 до 13:30", — говорится в заявлении.По информации Telegram-канала SHOT, директор группы умер во время плановой операции на сердце. В публикации указали, что после остановки сердца была констатирована его смерть.
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москва, на-на, россия, общество, музыка
Шоубиз, Москва, На-На, Россия, Общество, Музыка
Прощание с директором группы "На-На" пройдет 23 апреля
Прощание с директором группы "На-На" Фроликовым пройдет 23 апреля в Москве