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Прощание с директором группы "На-На" пройдет 23 апреля

Прощание с директором группы "На-На" пройдет 23 апреля - РИА Новости, 20.04.2025

Прощание с директором группы "На-На" пройдет 23 апреля

Прощание с директором группы "На-На" Виталием Фроликовым пройдет 23 апреля в Москве, сообщил музыкальный коллектив в группе в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 20.04.2025

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Прощание с директором группы "На-На" Виталием Фроликовым пройдет 23 апреля в Москве, сообщил музыкальный коллектив в группе в соцсети "ВКонтакте".Раннее в субботу там объявили о смерти директора. "Прощание с Виталием Фроликовым пройдет 23.04.25 в траурном зале ЦКБ (улица Маршала Тимошенко, 25) с 12:00 до 13:30", — говорится в заявлении.По информации Telegram-канала SHOT, директор группы умер во время плановой операции на сердце. В публикации указали, что после остановки сердца была констатирована его смерть.

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