https://ria.ru/20250420/direktor-2012369975.html

СМИ раскрыли подробности смерти директора группы "На-На"

СМИ раскрыли подробности смерти директора группы "На-На" - РИА Новости, 20.04.2025

СМИ раскрыли подробности смерти директора группы "На-На"

Директор группы "На-На" Виталий Фроликов умер во время операции на сердце, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T11:47:00+03:00

2025-04-20T11:47:00+03:00

2025-04-20T13:22:00+03:00

виталий фроликов

на-на

шоу-бизнес

культура

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/14/2012355346_0:127:1280:847_1920x0_80_0_0_f4b346a7e3b9e2093ebd3708573318cc.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Директор группы "На-На" Виталий Фроликов умер во время операции на сердце, пишет Telegram-канал SHOT."По данным SHOT, накануне Виталию проводили плановую операцию на сердце, однако в какой-то момент его сердце остановилось", — отмечается в материале.В публикации указали, что после остановки сердца Фроликова была констатирована его смерть.В воскресенье о кончине директора группы "На-На" сообщил сам коллектив на своей странице во "ВКонтакте". Группа пообещала вскоре рассказать, где и когда пройдет прощание с Фроликовым.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

виталий фроликов, на-на, шоу-бизнес, культура, общество, россия