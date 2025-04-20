https://ria.ru/20250420/direktor-2012369975.html
СМИ раскрыли подробности смерти директора группы "На-На"
СМИ раскрыли подробности смерти директора группы "На-На" - РИА Новости, 20.04.2025
СМИ раскрыли подробности смерти директора группы "На-На"
Директор группы "На-На" Виталий Фроликов умер во время операции на сердце, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T11:47:00+03:00
2025-04-20T11:47:00+03:00
2025-04-20T13:22:00+03:00
виталий фроликов
на-на
шоу-бизнес
культура
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/14/2012355346_0:127:1280:847_1920x0_80_0_0_f4b346a7e3b9e2093ebd3708573318cc.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Директор группы "На-На" Виталий Фроликов умер во время операции на сердце, пишет Telegram-канал SHOT."По данным SHOT, накануне Виталию проводили плановую операцию на сердце, однако в какой-то момент его сердце остановилось", — отмечается в материале.В публикации указали, что после остановки сердца Фроликова была констатирована его смерть.В воскресенье о кончине директора группы "На-На" сообщил сам коллектив на своей странице во "ВКонтакте". Группа пообещала вскоре рассказать, где и когда пройдет прощание с Фроликовым.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/14/2012355346_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a61d6a154c51bed5582dff08a45b1d33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий фроликов, на-на, шоу-бизнес, культура, общество, россия
Виталий Фроликов, На-На, Шоу-бизнес, Культура, Общество, Россия
СМИ раскрыли подробности смерти директора группы "На-На"
SHOT: директор группы "На-На" Фроликов умер во время операции на сердце