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СМИ раскрыли подробности смерти директора группы "На-На" - РИА Новости, 20.04.2025
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11:47 20.04.2025 (обновлено: 13:22 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/direktor-2012369975.html
СМИ раскрыли подробности смерти директора группы "На-На"
СМИ раскрыли подробности смерти директора группы "На-На" - РИА Новости, 20.04.2025
СМИ раскрыли подробности смерти директора группы "На-На"
Директор группы "На-На" Виталий Фроликов умер во время операции на сердце, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T11:47:00+03:00
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виталий фроликов
на-на
шоу-бизнес
культура
общество
россия
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Директор группы "На-На" Виталий Фроликов умер во время операции на сердце, пишет Telegram-канал SHOT.&quot;По данным SHOT, накануне Виталию проводили плановую операцию на сердце, однако в какой-то момент его сердце остановилось&quot;, — отмечается в материале.В публикации указали, что после остановки сердца Фроликова была констатирована его смерть.В воскресенье о кончине директора группы "На-На" сообщил сам коллектив на своей странице во "ВКонтакте". Группа пообещала вскоре рассказать, где и когда пройдет прощание с Фроликовым.
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виталий фроликов, на-на, шоу-бизнес, культура, общество, россия
Виталий Фроликов, На-На, Шоу-бизнес, Культура, Общество, Россия
СМИ раскрыли подробности смерти директора группы "На-На"

SHOT: директор группы "На-На" Фроликов умер во время операции на сердце

© Фото : группа "НА-НА"Виталий Фроликов
Виталий Фроликов - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фото : группа "НА-НА"
Виталий Фроликов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Директор группы "На-На" Виталий Фроликов умер во время операции на сердце, пишет Telegram-канал SHOT.
«

"По данным SHOT, накануне Виталию проводили плановую операцию на сердце, однако в какой-то момент его сердце остановилось", — отмечается в материале.

В публикации указали, что после остановки сердца Фроликова была констатирована его смерть.
В воскресенье о кончине директора группы "На-На" сообщил сам коллектив на своей странице во "ВКонтакте". Группа пообещала вскоре рассказать, где и когда пройдет прощание с Фроликовым.
 
Виталий ФроликовНа-НаШоу-бизнесКультураОбществоРоссия
 
 
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