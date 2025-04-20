https://ria.ru/20250420/dhl-2012423122.html

DHL приостановил доставку в США дорогих посылок для частных лиц

DHL приостановил доставку в США дорогих посылок для частных лиц - РИА Новости, 20.04.2025

DHL приостановил доставку в США дорогих посылок для частных лиц

Немецкий логистический концерн DHL приостановил доставку посылок в США стоимостью свыше 800 долларов для частных лиц, говорится в релизе компании. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T22:53:00+03:00

2025-04-20T22:53:00+03:00

2025-04-20T22:53:00+03:00

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БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Немецкий логистический концерн DHL приостановил доставку посылок в США стоимостью свыше 800 долларов для частных лиц, говорится в релизе компании. "С понедельника, 21 апреля 2025 года, и до дальнейшего уведомления мы временно приостанавливаем сбор и отправку отправлений, предназначенных для частных лиц в США, если заявленная таможенная стоимость превышает 800 долларов США", - сообщила компания. Уточняется, что приостановка не затронет поставки товаров для бизнеса (B2B) в адрес американских компаний с декларируемой стоимостью свыше 800 долларов США, хотя они также могут столкнуться с задержками. Как пояснили в компании, это связано с новыми таможенными правилами, введёнными правительством США. С 5 апреля 2025 года все отправления в Штаты с заявленной таможенной стоимостью выше 800 долларов США требуют формальной таможенной процедуры оформления, тогда как ранее этот порог составлял 2,5 тысячи долларов США. В DHL отметили, что новые правила значительно увеличили нагрузку на логистику, и сейчас компании необходимо адаптировать внутренние процессы и перераспределить ресурсы. "Это временная мера, и мы будем делиться обновлениями по мере развития ситуации", - заключили в компании. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250420/signal-2012301341.html

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экономика, сша, китай, дональд трамп, dhl