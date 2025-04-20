https://ria.ru/20250420/chislo-2012339015.html
Число жертв нападения боевиков в Нигерии возросло до 56 человек
Число жертв нападения боевиков в Нигерии возросло до 56 человек - РИА Новости, 20.04.2025
Число жертв нападения боевиков в Нигерии возросло до 56 человек
Нападение боевиков в штате Бенуэ в центральной части Нигерии привело к гибели по меньшей мере 56 человек, передает агентство Франс Пресс в ночь на воскресенье. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T02:08:00+03:00
2025-04-20T02:08:00+03:00
2025-04-20T02:08:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Нападение боевиков в штате Бенуэ в центральной части Нигерии привело к гибели по меньшей мере 56 человек, передает агентство Франс Пресс в ночь на воскресенье. В субботу издание Punch сообщило о гибели 17 человек в Нигерии в результате нападения, которое, по его данным, было совершено вооруженными скотоводами. "По последним подсчетам, число погибших в результате нападений возросло до 56 человек", - сообщил агентству советник губернатора по связям со СМИ Соломон Иорпев. Атака в ночь с четверга на пятницу повлекла за собой развертывание сил безопасности. Местный губернатор возложил ответственность за это нападение и уже происходившие ранее в регионе атаки на этническую группу скотоводов, мотивированных в том числе религиозными причинами. По словам представителя власти, число погибших может увеличиться по ходу поисковых операций. В понедельник издание Daily Post сообщало о гибели около 50 человек в результате вооруженного нападения неизвестных на две деревни в нигерийском штате Платою.
https://ria.ru/20250322/niger-2006612682.html
https://ria.ru/20250126/nigerija-1995547096.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигерия
Число жертв нападения боевиков в Нигерии возросло до 56 человек
Число жертв нападения предполагаемых скотоводов в Нигерии возросло до 56 человек
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Нападение боевиков в штате Бенуэ в центральной части Нигерии привело к гибели по меньшей мере 56 человек, передает агентство Франс Пресс в ночь на воскресенье.
В субботу издание Punch сообщило о гибели 17 человек в Нигерии
в результате нападения, которое, по его данным, было совершено вооруженными скотоводами.
"По последним подсчетам, число погибших в результате нападений возросло до 56 человек", - сообщил агентству советник губернатора по связям со СМИ Соломон Иорпев.
Атака в ночь с четверга на пятницу повлекла за собой развертывание сил безопасности. Местный губернатор возложил ответственность за это нападение и уже происходившие ранее в регионе атаки на этническую группу скотоводов, мотивированных в том числе религиозными причинами.
По словам представителя власти, число погибших может увеличиться по ходу поисковых операций.
В понедельник издание Daily Post сообщало о гибели около 50 человек в результате вооруженного нападения неизвестных на две деревни в нигерийском штате Платою.