В Запорожскую область доставили частичку Благодатного огня
Балицкий: в Запорожскую область прибыла частичка Благодатного огня из Иерусалима
© AP Photo / Mahmoud IlleanСошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 19 апреля 2025
© AP Photo / Mahmoud Illean
Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 19 апреля 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Частичка Благодатного огня из Иерусалима прибыла в Запорожскую область, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"В Запорожскую область прибыла великая святыня - частичка Благодатного огня из Иерусалима", - написал Балицкий.
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19 апреля, 23:27
Губернатор поздравил жителей региона с праздником и поблагодарил всех, кто помог доставить частичку Благодатного огня.
"Запорожская область вместе со всей Россией, всем православным миром сегодня празднует Светлое Христово Воскресение, и Благодатный огонь надежды, защиты и добра зажжется во всех храмах региона", - подчеркнул губернатор.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.