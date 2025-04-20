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В Запорожскую область доставили частичку Благодатного огня - РИА Новости, 20.04.2025
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Религия
 
15:04 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/chastichka-2012388422.html
В Запорожскую область доставили частичку Благодатного огня
В Запорожскую область доставили частичку Благодатного огня - РИА Новости, 20.04.2025
В Запорожскую область доставили частичку Благодатного огня
Частичка Благодатного огня из Иерусалима прибыла в Запорожскую область, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T15:04:00+03:00
2025-04-20T15:04:00+03:00
религия
запорожская область
россия
иерусалим
евгений балицкий
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Частичка Благодатного огня из Иерусалима прибыла в Запорожскую область, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "В Запорожскую область прибыла великая святыня - частичка Благодатного огня из Иерусалима", - написал Балицкий. Губернатор поздравил жителей региона с праздником и поблагодарил всех, кто помог доставить частичку Благодатного огня. "Запорожская область вместе со всей Россией, всем православным миром сегодня празднует Светлое Христово Воскресение, и Благодатный огонь надежды, защиты и добра зажжется во всех храмах региона", - подчеркнул губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250419/rpts-2012325988.html
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запорожская область, россия, иерусалим, евгений балицкий, в мире
Религия, Запорожская область, Россия, Иерусалим, Евгений Балицкий, В мире
В Запорожскую область доставили частичку Благодатного огня

Балицкий: в Запорожскую область прибыла частичка Благодатного огня из Иерусалима

© AP Photo / Mahmoud IlleanСошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 19 апреля 2025
Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 19 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Mahmoud Illean
Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 19 апреля 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Частичка Благодатного огня из Иерусалима прибыла в Запорожскую область, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Запорожскую область прибыла великая святыня - частичка Благодатного огня из Иерусалима", - написал Балицкий.
Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Благодатный огонь передали представителям епархий РПЦ
19 апреля, 23:27
Губернатор поздравил жителей региона с праздником и поблагодарил всех, кто помог доставить частичку Благодатного огня.
"Запорожская область вместе со всей Россией, всем православным миром сегодня празднует Светлое Христово Воскресение, и Благодатный огонь надежды, защиты и добра зажжется во всех храмах региона", - подчеркнул губернатор.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Архиепископ Маркелл на пасхальном богослужении в Бельцах - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
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Вчера, 02:00
 
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