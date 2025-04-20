https://ria.ru/20250420/chastichka-2012388422.html

В Запорожскую область доставили частичку Благодатного огня

В Запорожскую область доставили частичку Благодатного огня - РИА Новости, 20.04.2025

В Запорожскую область доставили частичку Благодатного огня

Частичка Благодатного огня из Иерусалима прибыла в Запорожскую область, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T15:04:00+03:00

2025-04-20T15:04:00+03:00

2025-04-20T15:04:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Частичка Благодатного огня из Иерусалима прибыла в Запорожскую область, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "В Запорожскую область прибыла великая святыня - частичка Благодатного огня из Иерусалима", - написал Балицкий. Губернатор поздравил жителей региона с праздником и поблагодарил всех, кто помог доставить частичку Благодатного огня. "Запорожская область вместе со всей Россией, всем православным миром сегодня празднует Светлое Христово Воскресение, и Благодатный огонь надежды, защиты и добра зажжется во всех храмах региона", - подчеркнул губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250419/rpts-2012325988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, россия, иерусалим, евгений балицкий, в мире