https://ria.ru/20250420/britaniya-2012411749.html

Reform UK могла получить больше мест в парламенте Британии, показал опрос

Reform UK могла получить больше мест в парламенте Британии, показал опрос - РИА Новости, 20.04.2025

Reform UK могла получить больше мест в парламенте Британии, показал опрос

Британская правопопулистская партия Reform UK могла бы получить 180 мест в парламенте, то есть больше, чем лейбористы или консерваторы, если бы выборы прошли... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T19:46:00+03:00

2025-04-20T19:46:00+03:00

2025-04-20T19:46:00+03:00

в мире

кир стармер

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Британская правопопулистская партия Reform UK могла бы получить 180 мест в парламенте, то есть больше, чем лейбористы или консерваторы, если бы выборы прошли сейчас, а не в июле прошлого года, когда партия получила всего пять мест, следует из опроса аналитического центра More in Common. Согласно результатам опроса, Reform UK сейчас могла бы получить 180 мест в парламенте, в то время как Лейбористская и Консервативная партии должны были бы получить всего по 165 мест каждая. Кроме того, десять из 23 нынешних министров потеряли бы свои места, и девять из них должны были бы уступить свои должности политикам от Reform UK. Опрос проводился с 14 марта по 1 апреля среди 16 176 взрослых британцев. Погрешность не указывается. Ранее в феврале опрос компании YouGov для газеты Times показал, что Reform UK впервые обогнала правящую Лейбористскую партию в рейтинге одобрения. Кроме того, согласно отдельному февральскому исследованию YouGov, лидер Reform UK Найджел Фараж опередил премьера страны Кира Стармера по рейтингу одобрения даже с учетом статистической погрешности. По итогам состоявшихся в июле 2023 года выборов в Британии лейбористы получили абсолютное большинство (411 мест) в парламенте, тогда как партия Reform UK - всего пять мест. При этом партия Фаража заняла третье место по числу голосов избирателей, набрав 14,3%. Подобный разрыв между отданными голосами и числом депутатских мандатов объясняется действующей в стране избирательной системой, при которой в парламент проходит кандидат, получивший максимальное число голосов в своем округе.

https://ria.ru/20250106/farazh-1992627217.html

https://ria.ru/20250107/mask-1992742130.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кир стармер, великобритания