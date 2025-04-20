https://ria.ru/20250420/britaniya-2012411749.html
Reform UK могла получить больше мест в парламенте Британии, показал опрос
Reform UK могла получить больше мест в парламенте Британии, показал опрос - РИА Новости, 20.04.2025
Reform UK могла получить больше мест в парламенте Британии, показал опрос
Британская правопопулистская партия Reform UK могла бы получить 180 мест в парламенте, то есть больше, чем лейбористы или консерваторы, если бы выборы прошли... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T19:46:00+03:00
2025-04-20T19:46:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Британская правопопулистская партия Reform UK могла бы получить 180 мест в парламенте, то есть больше, чем лейбористы или консерваторы, если бы выборы прошли сейчас, а не в июле прошлого года, когда партия получила всего пять мест, следует из опроса аналитического центра More in Common. Согласно результатам опроса, Reform UK сейчас могла бы получить 180 мест в парламенте, в то время как Лейбористская и Консервативная партии должны были бы получить всего по 165 мест каждая. Кроме того, десять из 23 нынешних министров потеряли бы свои места, и девять из них должны были бы уступить свои должности политикам от Reform UK. Опрос проводился с 14 марта по 1 апреля среди 16 176 взрослых британцев. Погрешность не указывается. Ранее в феврале опрос компании YouGov для газеты Times показал, что Reform UK впервые обогнала правящую Лейбористскую партию в рейтинге одобрения. Кроме того, согласно отдельному февральскому исследованию YouGov, лидер Reform UK Найджел Фараж опередил премьера страны Кира Стармера по рейтингу одобрения даже с учетом статистической погрешности. По итогам состоявшихся в июле 2023 года выборов в Британии лейбористы получили абсолютное большинство (411 мест) в парламенте, тогда как партия Reform UK - всего пять мест. При этом партия Фаража заняла третье место по числу голосов избирателей, набрав 14,3%. Подобный разрыв между отданными голосами и числом депутатских мандатов объясняется действующей в стране избирательной системой, при которой в парламент проходит кандидат, получивший максимальное число голосов в своем округе.
https://ria.ru/20250106/farazh-1992627217.html
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в мире, кир стармер, великобритания
В мире, Кир Стармер, Великобритания
Reform UK могла получить больше мест в парламенте Британии, показал опрос
Правопопулистская партия Reform UK могла получить 180 мест в парламенте Британии
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Британская правопопулистская партия Reform UK могла бы получить 180 мест в парламенте, то есть больше, чем лейбористы или консерваторы, если бы выборы прошли сейчас, а не в июле прошлого года, когда партия получила всего пять мест, следует из опроса аналитического центра More in Common.
Согласно результатам опроса, Reform UK сейчас могла бы получить 180 мест в парламенте, в то время как Лейбористская и Консервативная партии должны были бы получить всего по 165 мест каждая. Кроме того, десять из 23 нынешних министров потеряли бы свои места, и девять из них должны были бы уступить свои должности политикам от Reform UK.
Опрос проводился с 14 марта по 1 апреля среди 16 176 взрослых британцев. Погрешность не указывается.
Ранее в феврале опрос компании YouGov для газеты Times показал, что Reform UK впервые обогнала правящую Лейбористскую партию в рейтинге одобрения. Кроме того, согласно отдельному февральскому исследованию YouGov, лидер Reform UK Найджел Фараж опередил премьера страны Кира Стармера
по рейтингу одобрения даже с учетом статистической погрешности.
По итогам состоявшихся в июле 2023 года выборов в Британии лейбористы получили абсолютное большинство (411 мест) в парламенте, тогда как партия Reform UK - всего пять мест. При этом партия Фаража заняла третье место по числу голосов избирателей, набрав 14,3%. Подобный разрыв между отданными голосами и числом депутатских мандатов объясняется действующей в стране избирательной системой, при которой в парламент проходит кандидат, получивший максимальное число голосов в своем округе.