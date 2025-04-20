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Дроны ВСУ осуществили более 900 атак за ночь
Дроны ВСУ осуществили более 900 атак за ночь - РИА Новости, 20.04.2025
Дроны ВСУ осуществили более 900 атак за ночь
ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, применили 48 беспилотников для осуществления более 900 ударов и сбросов... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:21:00+03:00
2025-04-20T12:21:00+03:00
2025-04-20T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, применили 48 беспилотников для осуществления более 900 ударов и сбросов боеприпасов на приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов, сообщило в воскресенье Минобороны России."Также в течение ночи противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один – по территории Крыма. Украинские подразделения 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции наших войск, осуществили 900 ударов беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей – 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и семь сбросов боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства."В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов", - отмечает МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
Дроны ВСУ осуществили более 900 атак за ночь
МО РФ: БПЛА ВСУ осуществили более 900 атак и сбросов боеприпасов за ночь