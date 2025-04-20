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"Придется платить": на Западе рассказали о возвращении бизнеса в Россию - РИА Новости, 20.04.2025
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02:37 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/biznes-2012339472.html
"Придется платить": на Западе рассказали о возвращении бизнеса в Россию
"Придется платить": на Западе рассказали о возвращении бизнеса в Россию - РИА Новости, 20.04.2025
"Придется платить": на Западе рассказали о возвращении бизнеса в Россию
Западные компании могут не надеяться на легкое возвращение в Россию и выкуп своих активов, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T02:37:00+03:00
2025-04-20T02:37:00+03:00
экономика
россия
чей боуз
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Западные компании могут не надеяться на легкое возвращение в Россию и выкуп своих активов, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X."В то время как западные компании хотят вернуться в Россию, у них возникает все больше проблем с этим &lt;…&gt; Компании, которые покинули Россию, не смогут дешево вернуть свои активы; Им придется платить всю рыночную стоимость своего бизнеса", — предположил он.Кроме того, журналист подчеркнул, что могут быть введены и дополнительные условия, в виде локализации производства и передачи технологий.В минувшую субботу президент России Владимир Путин поручил правительству составить список компаний из недружественных стран, ушедших из России. Кроме того, глава государства поручил подготовить поправки в законодательство об обратном выкупе зарубежными компаниями активов, оставленных после начала СВО. Путин подчеркнул, что привилегий и преференций для западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе.
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экономика, россия, чей боуз
Экономика, Россия, Чей Боуз
"Придется платить": на Западе рассказали о возвращении бизнеса в Россию

Журналист Боуз: у западных компаний возникнут трудности с возвращением в Россию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип ресторана McDonalds
Логотип ресторана McDonalds - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Западные компании могут не надеяться на легкое возвращение в Россию и выкуп своих активов, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X.
"В то время как западные компании хотят вернуться в Россию, у них возникает все больше проблем с этим <…> Компании, которые покинули Россию, не смогут дешево вернуть свои активы; Им придется платить всю рыночную стоимость своего бизнеса", — предположил он.
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