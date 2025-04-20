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СМИ: новое правительство ФРГ не планирует принимать афганских беженцев - РИА Новости, 20.04.2025
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18:35 20.04.2025 (обновлено: 18:38 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/bezhentsy-2012407564.html
СМИ: новое правительство ФРГ не планирует принимать афганских беженцев
СМИ: новое правительство ФРГ не планирует принимать афганских беженцев - РИА Новости, 20.04.2025
СМИ: новое правительство ФРГ не планирует принимать афганских беженцев
Будущее правительство Германии, которое будет состоять из партийной коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T18:35:00+03:00
2025-04-20T18:38:00+03:00
в мире
германия
афганистан
кабул (город)
торстен фрай
олаф шольц
хдс/хсс
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Будущее правительство Германии, которое будет состоять из партийной коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), не планирует принимать новые рейсы с афганскими беженцами, сообщает издание Bild со ссылкой на источник в службах безопасности. "Новые рейсы не планируются", - сообщил газете источник, знакомый с ситуацией. Ранее депутат бундестага от Христианско-демократического союза Торстен Фрай заявил, что будущее правительство Германии планирует организовывать депортации в Афганистан и Сирию и создаст центры для выдворения мигрантов. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. Власти ФРГ ввиду исходящей опасности по отношению к ряду граждан Афганистана начали специальную программу по приёму афганских беженцев. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
https://ria.ru/20250127/britanija-1995688991.html
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германия
афганистан
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в мире, германия, афганистан, кабул (город), торстен фрай, олаф шольц, хдс/хсс
В мире, Германия, Афганистан, Кабул (город), Торстен Фрай, Олаф Шольц, ХДС/ХСС
СМИ: новое правительство ФРГ не планирует принимать афганских беженцев

Bild: будущее правительство ФРГ не планирует принимать новых афганских беженцев

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Будущее правительство Германии, которое будет состоять из партийной коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), не планирует принимать новые рейсы с афганскими беженцами, сообщает издание Bild со ссылкой на источник в службах безопасности.
«
"Новые рейсы не планируются", - сообщил газете источник, знакомый с ситуацией.
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Британия откажет афганским беженцам вслед за Трампом
27 января, 13:31
Ранее депутат бундестага от Христианско-демократического союза Торстен Фрай заявил, что будущее правительство Германии планирует организовывать депортации в Афганистан и Сирию и создаст центры для выдворения мигрантов.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. Власти ФРГ ввиду исходящей опасности по отношению к ряду граждан Афганистана начали специальную программу по приёму афганских беженцев.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Кабул - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
В Афганистане призвали прекратить принудительную депортацию беженцев
25 октября 2024, 05:49
 
В миреГерманияАфганистанКабул (город)Торстен ФрайОлаф ШольцХДС/ХСС
 
 
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