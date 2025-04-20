https://ria.ru/20250420/bezhentsy-2012407564.html

СМИ: новое правительство ФРГ не планирует принимать афганских беженцев

СМИ: новое правительство ФРГ не планирует принимать афганских беженцев - РИА Новости, 20.04.2025

СМИ: новое правительство ФРГ не планирует принимать афганских беженцев

Будущее правительство Германии, которое будет состоять из партийной коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T18:35:00+03:00

2025-04-20T18:35:00+03:00

2025-04-20T18:38:00+03:00

в мире

германия

афганистан

кабул (город)

торстен фрай

олаф шольц

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Будущее правительство Германии, которое будет состоять из партийной коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), не планирует принимать новые рейсы с афганскими беженцами, сообщает издание Bild со ссылкой на источник в службах безопасности. "Новые рейсы не планируются", - сообщил газете источник, знакомый с ситуацией. Ранее депутат бундестага от Христианско-демократического союза Торстен Фрай заявил, что будущее правительство Германии планирует организовывать депортации в Афганистан и Сирию и создаст центры для выдворения мигрантов. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. Власти ФРГ ввиду исходящей опасности по отношению к ряду граждан Афганистана начали специальную программу по приёму афганских беженцев. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

https://ria.ru/20250127/britanija-1995688991.html

https://ria.ru/20241025/afganistan-1979956377.html

германия

афганистан

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, афганистан, кабул (город), торстен фрай, олаф шольц, хдс/хсс