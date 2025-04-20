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СМИ: в Германии забили тревогу из-за нового места работы Бербок - РИА Новости, 20.04.2025
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21:53 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/berbok-2012419229.html
СМИ: в Германии забили тревогу из-за нового места работы Бербок
СМИ: в Германии забили тревогу из-за нового места работы Бербок - РИА Новости, 20.04.2025
СМИ: в Германии забили тревогу из-за нового места работы Бербок
Германия может лишиться места в Совете Безопасности ООН в случае назначения главы МИД Анналены Бербок председателем Генеральной Ассамблеи, пишет Spiegel. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T21:53:00+03:00
2025-04-20T21:53:00+03:00
в мире
анналена бербок
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совет безопасности оон
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Германия может лишиться места в Совете Безопасности ООН в случае назначения главы МИД Анналены Бербок председателем Генеральной Ассамблеи, пишет Spiegel."Федеральное министерство иностранных дел уже некоторое время работает над тем, чтобы обеспечить представительство Германии в этом органе ООН (Совбезе. — Прим. ред.) в течение двух лет, начиная с 2027 года. Однако теперь, как опасаются некоторые, именно уходящий министр иностранных дел ставит под угрозу эти планы", — говорится в публикации.Как отмечает издание, Бербок может потерять голоса стран Глобального Юга, влияющие на исход голосования, из-за ее антироссийской и произраильской риторики."Вряд ли кто-то надеется, что переезд Бербок в Нью-Йорк будет способствовать реализации амбиций Германии в ООН", — заключили авторы статьи.В марте немецкое правительство подтвердило, что намерено выдвинуть главу МИД в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН. Ранее оно планировало выдвинуть кандидатуру бывшего генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что было бы странным видеть внучку нациста на таком посту в год 80-летия Победы.
https://ria.ru/20250420/es-2012412451.html
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в мире, анналена бербок, германия, оон, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Анналена Бербок, Германия, ООН, Совет Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея ООН
СМИ: в Германии забили тревогу из-за нового места работы Бербок

Spiegel: назначение Бербок главой ГА ООН может лишить Германию места в Совбезе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Германия может лишиться места в Совете Безопасности ООН в случае назначения главы МИД Анналены Бербок председателем Генеральной Ассамблеи, пишет Spiegel.
"Федеральное министерство иностранных дел уже некоторое время работает над тем, чтобы обеспечить представительство Германии в этом органе ООН (Совбезе. — Прим. ред.) в течение двух лет, начиная с 2027 года. Однако теперь, как опасаются некоторые, именно уходящий министр иностранных дел ставит под угрозу эти планы", — говорится в публикации.
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Как отмечает издание, Бербок может потерять голоса стран Глобального Юга, влияющие на исход голосования, из-за ее антироссийской и произраильской риторики.
"Вряд ли кто-то надеется, что переезд Бербок в Нью-Йорк будет способствовать реализации амбиций Германии в ООН", — заключили авторы статьи.
В марте немецкое правительство подтвердило, что намерено выдвинуть главу МИД в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН. Ранее оно планировало выдвинуть кандидатуру бывшего генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что было бы странным видеть внучку нациста на таком посту в год 80-летия Победы.
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В миреАнналена БербокГерманияООНСовет Безопасности ООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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