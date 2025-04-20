https://ria.ru/20250420/berbok-2012419229.html

СМИ: в Германии забили тревогу из-за нового места работы Бербок

СМИ: в Германии забили тревогу из-за нового места работы Бербок - РИА Новости, 20.04.2025

СМИ: в Германии забили тревогу из-за нового места работы Бербок

Германия может лишиться места в Совете Безопасности ООН в случае назначения главы МИД Анналены Бербок председателем Генеральной Ассамблеи, пишет Spiegel. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T21:53:00+03:00

2025-04-20T21:53:00+03:00

2025-04-20T21:53:00+03:00

в мире

анналена бербок

германия

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совет безопасности оон

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Германия может лишиться места в Совете Безопасности ООН в случае назначения главы МИД Анналены Бербок председателем Генеральной Ассамблеи, пишет Spiegel."Федеральное министерство иностранных дел уже некоторое время работает над тем, чтобы обеспечить представительство Германии в этом органе ООН (Совбезе. — Прим. ред.) в течение двух лет, начиная с 2027 года. Однако теперь, как опасаются некоторые, именно уходящий министр иностранных дел ставит под угрозу эти планы", — говорится в публикации.Как отмечает издание, Бербок может потерять голоса стран Глобального Юга, влияющие на исход голосования, из-за ее антироссийской и произраильской риторики."Вряд ли кто-то надеется, что переезд Бербок в Нью-Йорк будет способствовать реализации амбиций Германии в ООН", — заключили авторы статьи.В марте немецкое правительство подтвердило, что намерено выдвинуть главу МИД в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН. Ранее оно планировало выдвинуть кандидатуру бывшего генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что было бы странным видеть внучку нациста на таком посту в год 80-летия Победы.

https://ria.ru/20250420/es-2012412451.html

https://ria.ru/20250409/zakharova-2010233030.html

германия

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