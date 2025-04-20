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В Астрахани произошел масштабный ландшафтный пожар - РИА Новости, 20.04.2025
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12:54 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/astrahan-2012376684.html
В Астрахани произошел масштабный ландшафтный пожар
В Астрахани произошел масштабный ландшафтный пожар - РИА Новости, 20.04.2025
В Астрахани произошел масштабный ландшафтный пожар
Ландшафтный пожар по фронту 1500 метров тушат на острове Городской в Астрахани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Астраханской области. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:54:00+03:00
2025-04-20T12:54:00+03:00
происшествия
россия
астрахань
астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Ландшафтный пожар по фронту 1500 метров тушат на острове Городской в Астрахани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Астраханской области. "В 10.27 мск… поступило сообщение о пожаре на острове Городской. Ландшафтный пожар по фронту 1500 метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожарно-спасательные подразделения реагируют с привлечением дополнительных сил и средств, на месте от МЧС России работают 5 единиц техники и 17 человек личного состав.
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россия
астрахань
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происшествия, россия, астрахань, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Астрахань, Астраханская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Астрахани произошел масштабный ландшафтный пожар

На острове Городской в Астрахани произошел масштабный ландшафтный пожар

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Ландшафтный пожар по фронту 1500 метров тушат на острове Городской в Астрахани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Астраханской области.
"В 10.27 мск… поступило сообщение о пожаре на острове Городской. Ландшафтный пожар по фронту 1500 метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожарно-спасательные подразделения реагируют с привлечением дополнительных сил и средств, на месте от МЧС России работают 5 единиц техники и 17 человек личного состав.
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06:26
 
ПроисшествияРоссияАстраханьАстраханская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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