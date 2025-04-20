https://ria.ru/20250420/astrahan-2012376684.html

В Астрахани произошел масштабный ландшафтный пожар

В Астрахани произошел масштабный ландшафтный пожар - РИА Новости, 20.04.2025

В Астрахани произошел масштабный ландшафтный пожар

Ландшафтный пожар по фронту 1500 метров тушат на острове Городской в Астрахани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Астраханской области. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T12:54:00+03:00

2025-04-20T12:54:00+03:00

2025-04-20T12:54:00+03:00

происшествия

россия

астрахань

астраханская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Ландшафтный пожар по фронту 1500 метров тушат на острове Городской в Астрахани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Астраханской области. "В 10.27 мск… поступило сообщение о пожаре на острове Городской. Ландшафтный пожар по фронту 1500 метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожарно-спасательные подразделения реагируют с привлечением дополнительных сил и средств, на месте от МЧС России работают 5 единиц техники и 17 человек личного состав.

https://ria.ru/20250420/pozhar-2012346170.html

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астрахань

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, астрахань, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)