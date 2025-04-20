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В Астрахани произошел масштабный ландшафтный пожар
В Астрахани произошел масштабный ландшафтный пожар - РИА Новости, 20.04.2025
В Астрахани произошел масштабный ландшафтный пожар
Ландшафтный пожар по фронту 1500 метров тушат на острове Городской в Астрахани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Астраханской области. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:54:00+03:00
2025-04-20T12:54:00+03:00
2025-04-20T12:54:00+03:00
происшествия
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астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Ландшафтный пожар по фронту 1500 метров тушат на острове Городской в Астрахани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Астраханской области. "В 10.27 мск… поступило сообщение о пожаре на острове Городской. Ландшафтный пожар по фронту 1500 метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожарно-спасательные подразделения реагируют с привлечением дополнительных сил и средств, на месте от МЧС России работают 5 единиц техники и 17 человек личного состав.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, астрахань, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Астрахань, Астраханская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Астрахани произошел масштабный ландшафтный пожар
На острове Городской в Астрахани произошел масштабный ландшафтный пожар