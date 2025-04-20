В аэропорту Стамбула впервые в Европе приземлились сразу три самолета
Аэропорт Стамбула стал первым в Европе, где приземлились одновременно 3 самолета
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула. Архивное фото
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АНКАРА, 20 апр — РИА Новости. Стамбульский аэропорт вошел в историю как первая воздушная гавань в Европе, где одновременно приземлились и взлетели три самолета, передал телеканал CNN Türk.
"Операция, состоявшаяся в 16:30, вошла в историю как первый случай одновременной посадки трех самолетов в аэропорту Стамбула. Таким образом, аэропорт Стамбула стал первым аэропортом в Европе, где впервые приземлились и взлетели три самолета. Момент посадки был зафиксирован на снимках радара", — говорится в материале.
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Стамбульский аэропорт (IST) 17 апреля первым в Европе внедрил параллельные операции на трех взлетно-посадочных полосах (ВПП) одновременно, тогда в 11:20 мск сразу три самолета одновременно вылетели из аэропорта, событие транслировалось в прямом эфире телеканалов.
Уточняется, что в рамках операции в аэропорту Стамбула одновременно приземлились три самолета "Турецких авиалиний":
- Boeing 737-800 Стокгольм — Стамбул TK1794;
- Airbus A321 рейса Анталья — Стамбул TK2419;
- Airbus A330 рейса Париж — Стамбул TK1822.
Ранее руководство аэропорта сообщало, что по проекту планируется довести число основных ВПП до шести. Из аэропорта осуществляются рейсы в 353 города.
Аэропорт открыли в 2019 году, и несколько лет подряд он становился одним из самых загруженных в Европе. В 2024-м воздушная гавань обслужила более 80 миллионов пассажиров, став второй в Европе и седьмой в мире по этому показателю.
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