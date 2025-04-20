https://ria.ru/20250420/aeroport-2012418528.html

В аэропорту Стамбула впервые в Европе приземлились сразу три самолета

В аэропорту Стамбула впервые в Европе приземлились сразу три самолета - РИА Новости, 20.04.2025

В аэропорту Стамбула впервые в Европе приземлились сразу три самолета

Стамбульский аэропорт вошел в историю как первая воздушная гавань в Европе, где одновременно приземлились и взлетели три самолета, передал телеканал CNN Türk. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T21:36:00+03:00

2025-04-20T21:36:00+03:00

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АНКАРА, 20 апр — РИА Новости. Стамбульский аэропорт вошел в историю как первая воздушная гавань в Европе, где одновременно приземлились и взлетели три самолета, передал телеканал CNN Türk. "Операция, состоявшаяся в 16:30, вошла в историю как первый случай одновременной посадки трех самолетов в аэропорту Стамбула. Таким образом, аэропорт Стамбула стал первым аэропортом в Европе, где впервые приземлились и взлетели три самолета. Момент посадки был зафиксирован на снимках радара", — говорится в материале. Стамбульский аэропорт (IST) 17 апреля первым в Европе внедрил параллельные операции на трех взлетно-посадочных полосах (ВПП) одновременно, тогда в 11:20 мск сразу три самолета одновременно вылетели из аэропорта, событие транслировалось в прямом эфире телеканалов. Уточняется, что в рамках операции в аэропорту Стамбула одновременно приземлились три самолета "Турецких авиалиний":Ранее руководство аэропорта сообщало, что по проекту планируется довести число основных ВПП до шести. Из аэропорта осуществляются рейсы в 353 города. Аэропорт открыли в 2019 году, и несколько лет подряд он становился одним из самых загруженных в Европе. В 2024-м воздушная гавань обслужила более 80 миллионов пассажиров, став второй в Европе и седьмой в мире по этому показателю.

https://ria.ru/20250409/ator-2010143030.html

https://ria.ru/20250103/aeroport-1992356991.html

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в мире, европа, стамбул, boeing 737-800, airbus a321, airbus a330, турция