https://ria.ru/20250420/1597014688.html

Сводки Победы: советские войска за сутки уничтожили 50 немецких танков

Сводки Победы: советские войска за сутки уничтожили 50 немецких танков - РИА Новости, 20.04.2025

Сводки Победы: советские войска за сутки уничтожили 50 немецких танков

29 Апреля 1945

2025-04-20T17:21:00+03:00

2025-04-20T17:21:00+03:00

2025-04-20T17:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

сводки победы

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Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 29 апреля овладели городами и важными узлами дорог АНКЛАМ, ФРИДЛАНД, НОЙБРАНДЕНБУРГ, ЛИХЕН и вступили на территорию провинции МЕКЛЕНБУРГ, а также заняли крупные населённые пункты ЮКЕРМЮНДЕ, МЕНКЕБУДЕ, РОЗЕНХАГЕН, ДУХЕРОВ, ПУТЦАР, ШЕНБЕК, ВОЛЬДЕГК, КЕЛЬПИН, БУРГ-ШТАРГАРД, ГРАМЕЛОВ, ГАНДЕНИТЦ, ХАММЕЛЬШПРИНГ. В боях за 28 апреля войска фронта взяли в плен до 2.000 немецких солдат и офицеров и захватили 106 полевых орудий.Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая вести уличные бои в БЕРЛИНЕ, овладели городским районом МОАБИТ, Ангальтским вокзалом и заняли 177 кварталов в центральной части города. Севернее БЕРЛИНА войска фронта с боями заняли крупные населённые пункты ИОХИМСТАЛЬ, ГРОССДЕЛЛЬН, ГРОССШЕНЕБЕК, КЛАНДОРФ, МАРИЕНВЕРДЕР, ВЕЗЕНДОРФ, ЛИБЕНТАЛЬ, ХАММЕР, ЛИБЕНВАЛЬДЕ. В боях за 28 апреля в БЕРЛИНЕ войска фронта взяли в плен более 6.000 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолётов — 83, полевых орудий — 150, пулемётов — 480, автомашин — 2.500, паровозов — 139, железнодорожных вагонов — 3.090, складов с военным имуществом — 30.Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта вели уличные бои в юго-западной части БЕРЛИНА и заняли южную часть городского района ВИЛЬМЕРСДОРФ до Берлинер штрассе, железнодорожные станции на окружной железной дороге — ГОГЕНЦОЛЛЕРНДАММ, ХАЛЕНЗЕЕ. В боях за 28 апреля в этом районе войска фронта взяли в плен свыше 5.000 немецких солдат и офицеров.Юго-восточнее БЕРЛИНА, в районе населённого пункта ВЕНДИШ-БУХГОЛЬЦ, войска 1-го БЕЛОРУССКОГО и 1-го УКРАИНСКОГО фронтов завершали ликвидацию окружённой группы немецких войск. В боях за 28 и 29 апреля в этом районе наши войска взяли в плен более 40.000 немецких солдат и офицеров, из них свыше 34.000 взяты войсками 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта.На территории Чехословакии восточнее города БРНО войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, с боями заняли крупные населённые пункты БОРШИЦЕ, ОСВЬЕТЫМАНЫ, ВРЖЕСОВИЦЕ, НЕХВАЛИН, ЛОВЧИЦЕ, ЖДЯНИЦЕ, БУЧОВИЦЕ, ОРЛОВИЦЕ, МОРАВСКИ ПРУСЫ, ДРНОВИЦЕ.На других участках фронта — существенных изменений не произошло.За 28 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 17 самолётов противника.* * *Войска 2-го Белорусского фронта продолжали наступление. Советские части, быстро продвигаясь вперёд, обходят вражеские опорные пункты, а затем мощными ударами вынуждают гитлеровцев оставлять одну позицию за другой. Наши войска, продвигающиеся вдоль Штеттинской гавани, преодолевая сопротивление противника и инженерно-минные заграждения на лесных дорогах, вышли к городу Анклам. Вражеский гарнизон упорно сопротивлялся, но был разгромлен. К западу от порода Пренцлау вчера завязались бои в полосе озёр. Немцы сильно укрепили проходы между озёрами и сосредоточили здесь много огневых средств. Наши пехотные и танковые части взломали вражескую оборону и, стремительно продвинувшись на северо-запад, в ночном бою овладели крупным населённым пунктом и железнодорожной станцией Вольдегк. Развивая успех, войска фронта продвинулись вперёд на 20 километров и штурмом заняли город Нойбранденбург — сильный опорный пункт обороны немцев у озера Толлензевее. Нойбранденбург является важным узлом путей сообщений. К нему сходятся шесть железных и несколько шоссейных дорог.В ходе боёв противник несёт тяжёлые потери. Пленные сообщают, что немецкая моторизованная дивизия «Остзее» в последних боях потеряла убитыми и пленными 80 процентов своего личного состава. 27-й артиллерийский полк и 3-й артиллерийский полк резерва главного командования потеряли всю свою материальную часть.В районе Штаргарда приземлился немецкий самолёт «Мессершмитт-110». Немецкий лётчик добровольно сдался в плен.* * *Войска 1-го Белорусского фронта продолжали бои на улицах Берлина. Немецкие войска, зажатые в центральных районах германской столицы, оказывают отчаянное сопротивление. Советские части вчера прорвались по северному берегу реки Шпрее в городской район Моабит. Очищая на своём пути кварталы, прилегающие к улице Альт Моабит, наши бойцы вышли к известной Моабитской тюрьме и штурмом овладели ею. Отряды противника пытались удержать позиции у Лертерской товарной станции и на территории фотохимического завода. Сильными ударами гитлеровцы были прижаты к Шпрее и уничтожены. Очищая одну за другой улицы Моабита, наши войска заняли 14 заводов и освободили 12 тысяч военнопленных различных национальностей. Советские танкисты и пехотинцы, прорвавшиеся к центру города с юго-востока, в ходе ожесточённых боёв очищают от противника квартал за кварталом. Наши штурмовые группы блокируют станции метрополитена и укреплённые здания и уничтожают засевших в них гитлеровцев. В результате упорных боёв занят Ангальтский вокзал. В течение дня уничтожено более 8 тысяч немецких солдат и офицеров.* * *Войска 1-го Украинского фронта вели уличные бои в юго-западной части Берлина. Противник оказывал сопротивление, опираясь на оборонительные укрепления, построенные вдоль окружной железной дороги. Советские части при поддержке артиллерии прорвали вражескую оборону и заняли железнодорожные станции Гогенцоллерндамм и Халензее. Немцы пытались закрепиться в районе Гинденбург-парка. Однако наши бойцы преодолели многочисленные баррикады, сооружённые из брусчатки разобранных мостовых, очистили парк от противника и ведут бои в районе Берлинер-штрассе. Ожесточённые бои продолжались в городском районе Шенеберг. Нашими войсками занято здание ратуши, несколько станций метрополитена, трамвайный парк и казармы. Захвачены большие трофеи, в числе которых 150 полевых орудий.* * *Юго-восточнее Берлина войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов завершали ликвидацию окружённой группы войск противника. Немцы, прикрываясь с востока цепью озёр, пытались прорваться в западном направлении. Только на одном участке они предприняли двенадцать контратак. Гитлеровцы потеряли убитыми свыше 4.000 солдат и офицеров, но успеха не добились. На других участках все вражеские контратаки также были успешно отражены мощным огнём советской артиллерии, миномётов и ударами танков и пехоты. Сжимая кольцо окружения, наши войска загнали немцев на узкий участок. Деморализованные группы противника складывают оружие и сдаются в плен.* * *Авиацией Краснознамённого Балтийского флота в южной части Балтийского моря потоплен немецкий транспорт. Прямым попаданием бомб повреждены два транспорта противника.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, сводки победы