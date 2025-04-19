https://ria.ru/20250419/zoopark-2012275481.html
В Московском зоопарке животные вышли из зимних вольеров
В Московском зоопарке животные вышли из зимних вольеров - РИА Новости, 19.04.2025
В Московском зоопарке животные вышли из зимних вольеров
Животные вышли из зимних вольеров на уличные территории в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T15:31:00+03:00
2025-04-19T15:31:00+03:00
2025-04-19T16:20:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Животные вышли из зимних вольеров на уличные территории в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Московском зоопарке произошли сезонные изменения. Теперь зверей и птиц можно увидеть на свежем воздухе", — говорится в публикации. Отмечается, что вне вольеров уже можно увидеть фламинго, пеликанов, бакланов и горилл.
https://ria.ru/20250419/utki-2012272661.html
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РИА Новости
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московский зоопарк, москва, общество
Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва, Общество
В Московском зоопарке животные вышли из зимних вольеров
Животные вышли из зимних вольеров в Московском зоопарке