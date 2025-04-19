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В Московском зоопарке животные вышли из зимних вольеров - РИА Новости, 19.04.2025
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15:31 19.04.2025 (обновлено: 16:20 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/zoopark-2012275481.html
В Московском зоопарке животные вышли из зимних вольеров
В Московском зоопарке животные вышли из зимних вольеров - РИА Новости, 19.04.2025
В Московском зоопарке животные вышли из зимних вольеров
Животные вышли из зимних вольеров на уличные территории в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T15:31:00+03:00
2025-04-19T16:20:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Животные вышли из зимних вольеров на уличные территории в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Московском зоопарке произошли сезонные изменения. Теперь зверей и птиц можно увидеть на свежем воздухе", — говорится в публикации. Отмечается, что вне вольеров уже можно увидеть фламинго, пеликанов, бакланов и горилл.
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московский зоопарк, москва, общество
Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва, Общество
В Московском зоопарке животные вышли из зимних вольеров

Животные вышли из зимних вольеров в Московском зоопарке

© Фото : пресс-служба департамента культурного наследия города МосквыГориллы в Московском зоопарке
Гориллы в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Фото : пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы
Гориллы в Московском зоопарке
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Животные вышли из зимних вольеров на уличные территории в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Московском зоопарке произошли сезонные изменения. Теперь зверей и птиц можно увидеть на свежем воздухе", — говорится в публикации.
Отмечается, что вне вольеров уже можно увидеть фламинго, пеликанов, бакланов и горилл.
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Вчера, 15:15
 
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