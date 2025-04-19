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Жительницу Дагестана осудили за помощь террористам ИГ* в Сирии - РИА Новости, 19.04.2025
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15:35 19.04.2025 (обновлено: 15:47 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/zhitelnitsa-2012275787.html
Жительницу Дагестана осудили за помощь террористам ИГ* в Сирии
Жительницу Дагестана осудили за помощь террористам ИГ* в Сирии - РИА Новости, 19.04.2025
Жительницу Дагестана осудили за помощь террористам ИГ* в Сирии
Жительница Дагестана, участвовавшая в незаконном вооруженном формировании (НВФ) в Сирии и выполнявшая в лагере боевиков бытовые обязанности, приговорена к шести РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T15:35:00+03:00
2025-04-19T15:47:00+03:00
происшествия
сирия
россия
кизилюртовский район
исламское государство*
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МАХАЧКАЛА, 19 апр - РИА Новости. Жительница Дагестана, участвовавшая в незаконном вооруженном формировании (НВФ) в Сирии и выполнявшая в лагере боевиков бытовые обязанности, приговорена к шести годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики. "Вынесен приговор в отношении жительницы Кизилюртовского района (Дагестана), обвинявшейся в участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством Российской Федерации, в целях, противоречащих интересам РФ… Кизилюртовский районный суд, признав подсудимую виновной, приговорил ее к шести годам лишения свободы с ограничением свободы на один год", – говорится в сообщении. Согласно материалам дела, в октябре 2014 года женщина вместе со своими малолетними детьми через Турцию перебралась в Сирию. Оттуда с супругом незаконно прибыла в сирийский город Ракка, где вступила в НВФ, являющееся структурным подразделением организации "Исламское государство"* (запрещенная в России организация). Ее участие заключалась в выполнении возложенных на нее бытовых обязанностей: приготовление пищи, ремонт одежды и другое. Женщине отсрочили отбывание наказания до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста.* запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20250412/terrorizm-2010872522.html
сирия
россия
кизилюртовский район
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происшествия, сирия, россия, кизилюртовский район, исламское государство*
Происшествия, Сирия, Россия, Кизилюртовский район, Исламское государство*
Жительницу Дагестана осудили за помощь террористам ИГ* в Сирии

Жительница Дагестана, участвовавшая в НВФ в Сирии, получила шесть лет колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 19 апр - РИА Новости. Жительница Дагестана, участвовавшая в незаконном вооруженном формировании (НВФ) в Сирии и выполнявшая в лагере боевиков бытовые обязанности, приговорена к шести годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики.
"Вынесен приговор в отношении жительницы Кизилюртовского района (Дагестана), обвинявшейся в участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством Российской Федерации, в целях, противоречащих интересам РФ… Кизилюртовский районный суд, признав подсудимую виновной, приговорил ее к шести годам лишения свободы с ограничением свободы на один год", – говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, в октябре 2014 года женщина вместе со своими малолетними детьми через Турцию перебралась в Сирию. Оттуда с супругом незаконно прибыла в сирийский город Ракка, где вступила в НВФ, являющееся структурным подразделением организации "Исламское государство"* (запрещенная в России организация). Ее участие заключалась в выполнении возложенных на нее бытовых обязанностей: приготовление пищи, ремонт одежды и другое.
Женщине отсрочили отбывание наказания до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста.
* запрещенная в России террористическая группировка.
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ПроисшествияСирияРоссияКизилюртовский районИсламское государство*
 
 
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