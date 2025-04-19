https://ria.ru/20250419/zhitelnitsa-2012275787.html

Жительницу Дагестана осудили за помощь террористам ИГ* в Сирии

Жительницу Дагестана осудили за помощь террористам ИГ* в Сирии - РИА Новости, 19.04.2025

Жительницу Дагестана осудили за помощь террористам ИГ* в Сирии

Жительница Дагестана, участвовавшая в незаконном вооруженном формировании (НВФ) в Сирии и выполнявшая в лагере боевиков бытовые обязанности, приговорена к шести РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T15:35:00+03:00

2025-04-19T15:35:00+03:00

2025-04-19T15:47:00+03:00

происшествия

сирия

россия

кизилюртовский район

исламское государство*

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МАХАЧКАЛА, 19 апр - РИА Новости. Жительница Дагестана, участвовавшая в незаконном вооруженном формировании (НВФ) в Сирии и выполнявшая в лагере боевиков бытовые обязанности, приговорена к шести годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики. "Вынесен приговор в отношении жительницы Кизилюртовского района (Дагестана), обвинявшейся в участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством Российской Федерации, в целях, противоречащих интересам РФ… Кизилюртовский районный суд, признав подсудимую виновной, приговорил ее к шести годам лишения свободы с ограничением свободы на один год", – говорится в сообщении. Согласно материалам дела, в октябре 2014 года женщина вместе со своими малолетними детьми через Турцию перебралась в Сирию. Оттуда с супругом незаконно прибыла в сирийский город Ракка, где вступила в НВФ, являющееся структурным подразделением организации "Исламское государство"* (запрещенная в России организация). Ее участие заключалась в выполнении возложенных на нее бытовых обязанностей: приготовление пищи, ремонт одежды и другое. Женщине отсрочили отбывание наказания до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста.* запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20250412/terrorizm-2010872522.html

сирия

россия

кизилюртовский район

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происшествия, сирия, россия, кизилюртовский район, исламское государство*