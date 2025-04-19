https://ria.ru/20250419/zelenskiy-2012311533.html
Bloomberg расценил слова Зеленского о перемирии как отказ
Bloomberg расценил слова Зеленского о перемирии как отказ - РИА Новости, 19.04.2025
Bloomberg расценил слова Зеленского о перемирии как отказ
Агентство Блумберг расценило публикацию Владимира Зеленского после предложения президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии как отказ. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T20:20:00+03:00
2025-04-19T20:20:00+03:00
2025-04-19T20:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
белгородская область
владимир зеленский
владимир путин
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Агентство Блумберг расценило публикацию Владимира Зеленского после предложения президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии как отказ. Ранее к аналогичному выводу пришла американская газета Washington Post. "Президент Украины Владимир Зеленский отверг это заявление", - сообщается в материале на сайте агентства. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. После объявления Путина Зеленский опубликовал пост в Telegram-канале, в котором написал, что украинские войска "сегодня продолжали активность на территории Курской области", а также в Белгородской области.
https://ria.ru/20250419/ukraina-2012307468.html
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россия, украина, белгородская область, владимир зеленский, владимир путин, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Белгородская область, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Bloomberg расценил слова Зеленского о перемирии как отказ
Bloomberg расценил слова Зеленского после предложения о перемирии как отказ