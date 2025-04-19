https://ria.ru/20250419/zelenskiy-2012311533.html

Bloomberg расценил слова Зеленского о перемирии как отказ

Bloomberg расценил слова Зеленского о перемирии как отказ - РИА Новости, 19.04.2025

Bloomberg расценил слова Зеленского о перемирии как отказ

Агентство Блумберг расценило публикацию Владимира Зеленского после предложения президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии как отказ. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T20:20:00+03:00

2025-04-19T20:20:00+03:00

2025-04-19T20:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

белгородская область

владимир зеленский

владимир путин

пасхальное перемирие, объявленное путиным

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Агентство Блумберг расценило публикацию Владимира Зеленского после предложения президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии как отказ. Ранее к аналогичному выводу пришла американская газета Washington Post. "Президент Украины Владимир Зеленский отверг это заявление", - сообщается в материале на сайте агентства. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. После объявления Путина Зеленский опубликовал пост в Telegram-канале, в котором написал, что украинские войска "сегодня продолжали активность на территории Курской области", а также в Белгородской области.

https://ria.ru/20250419/ukraina-2012307468.html

россия

украина

белгородская область

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россия, украина, белгородская область, владимир зеленский, владимир путин, пасхальное перемирие, объявленное путиным