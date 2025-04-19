https://ria.ru/20250419/zelenskiy-2012309694.html

Во Франции предостерегли Зеленского от величайшей ошибки

Во Франции предостерегли Зеленского от величайшей ошибки - РИА Новости, 19.04.2025

Во Франции предостерегли Зеленского от величайшей ошибки

Если Владимир Зеленский отклонит предложенное РФ перемирие, это будет величайшей политической ошибкой, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T19:56:00+03:00

2025-04-19T19:56:00+03:00

2025-04-19T20:04:00+03:00

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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Если Владимир Зеленский отклонит предложенное РФ перемирие, это будет величайшей политической ошибкой, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани.В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника."Если Зеленский отклонит предложенное Путиным перемирие, это будет величайшей политической ошибкой", - сказал политик.Издание Washington Post затем написало, что Зеленский, по-видимому, отклонил предложение президента Путина о пасхальном перемирии после того, как он опубликовал пост , отметив, что украинские войска "сегодня продолжали активность на территории Курской области".

https://ria.ru/20250419/ssha-2012308322.html

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