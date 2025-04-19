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Во Франции предостерегли Зеленского от величайшей ошибки - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:56 19.04.2025 (обновлено: 20:04 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/zelenskiy-2012309694.html
Во Франции предостерегли Зеленского от величайшей ошибки
Во Франции предостерегли Зеленского от величайшей ошибки - РИА Новости, 19.04.2025
Во Франции предостерегли Зеленского от величайшей ошибки
Если Владимир Зеленский отклонит предложенное РФ перемирие, это будет величайшей политической ошибкой, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T19:56:00+03:00
2025-04-19T20:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
франция
россия
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Если Владимир Зеленский отклонит предложенное РФ перемирие, это будет величайшей политической ошибкой, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани.В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника."Если Зеленский отклонит предложенное Путиным перемирие, это будет величайшей политической ошибкой", - сказал политик.Издание Washington Post затем написало, что Зеленский, по-видимому, отклонил предложение президента Путина о пасхальном перемирии после того, как он опубликовал пост , отметив, что украинские войска "сегодня продолжали активность на территории Курской области".
https://ria.ru/20250419/ssha-2012308322.html
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012306620.html
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франция, россия, в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным, владимир путин, тьерри мариани
Специальная военная операция на Украине, Франция, Россия, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, Владимир Путин, Тьерри Мариани
Во Франции предостерегли Зеленского от величайшей ошибки

Депутат Мариани предостерег Зеленского от несоблюдения пасхального перемирия

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Если Владимир Зеленский отклонит предложенное РФ перемирие, это будет величайшей политической ошибкой, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
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"Если Зеленский отклонит предложенное Путиным перемирие, это будет величайшей политической ошибкой", - сказал политик.
Издание Washington Post затем написало, что Зеленский, по-видимому, отклонил предложение президента Путина о пасхальном перемирии после того, как он опубликовал пост , отметив, что украинские войска "сегодня продолжали активность на территории Курской области".
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Специальная военная операция на УкраинеФранцияРоссияВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПасхальное перемирие, объявленное ПутинымВладимир ПутинТьерри Мариани
 
 
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