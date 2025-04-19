https://ria.ru/20250419/zelenskij-2012308600.html
WP пишет, что Зеленский якобы отклонил предложение Путина о перемирии
WP пишет, что Зеленский якобы отклонил предложение Путина о перемирии - РИА Новости, 20.04.2025
WP пишет, что Зеленский якобы отклонил предложение Путина о перемирии
Владимир Зеленский, по-видимому, отклонил предложение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии, написала американская газета Washington Post. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-19T19:47:00+03:00
2025-04-19T19:47:00+03:00
2025-04-20T01:03:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский, по-видимому, отклонил предложение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии, написала американская газета Washington Post. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. После объявления Путина Зеленский опубликовал пост в Telegram-канале, в котором написал, что украинские войска "сегодня продолжали активность на территории Курской области", а также в Белгородской области. "Зеленский, по-видимому, отклонил предложение", - сообщается в материале на сайте издания.
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россия, украина, белгородская область, владимир зеленский, владимир путин, в мире
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WP пишет, что Зеленский якобы отклонил предложение Путина о перемирии
WP: Зеленский отклонил предложение Путина о пасхальном перемирии