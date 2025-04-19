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Нутрициологи не попадут под запрет рекламы эзотерических услуг

Нутрициологи не попадут под запрет рекламы эзотерических услуг - РИА Новости, 19.04.2025

Нутрициологи не попадут под запрет рекламы эзотерических услуг

Нутрициологи не попадут в законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, сообщил депутат ГД Дмитрий Кузнецов. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T15:44:00+03:00

2025-04-19T15:44:00+03:00

2025-04-19T16:01:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Нутрициологи не попадут в законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, сообщил депутат ГД Дмитрий Кузнецов.Ранее депутат Госдумы РФ Нина Останина сообщила, что в Госдуму вносят законопроект о запрете рекламы "эзотерических, духовных и энергетических" услуг, включая астрологию, магию и гадания. Останина отметила, что цель авторов проекта - защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда."Заехал в Думу подписать законопроект о запрете рекламы колдунов. Проверил, что нутрициологов убрали. Подписал", - написал он в своем Telegram-канале.Согласно новому варианту проекта закона, который опубликовал в своем Telegram-канале депутат, под запрет попадает реклама услуг следующих лиц: алхимика, астролога, аура-диагноста, биоэнергетического терапевта, ведьмы, духовного наставника (гуру), игропрактика, космоэнергета, кристаллотерапевта, мага, медиума, нейрографа, нейрокодировщика, нумеролога, практика осознанных сновидений, расстановщика, регрессолога, рейки-мастера, руниста, рунолога, специалиста по васту, специалиста по тантре, специалиста по фэншуй, таролога, хилера, хироманта, чакра-терапевта, чакролога, ченнелера, цифрового психолога-астролога, эзотерического коуча, энергетического очистителя, энергопрактика, энергосессиолога, энерготерапевта.В первом варианте проекта, который был опубликован у Останиной ранее, был также прописан запрет на рекламу услуг ретритактиватора, астропсихолога и нутрициолога.

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