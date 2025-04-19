https://ria.ru/20250419/zapad-2012269579.html
На Западе раскрыли священную обязанность Киева
На Западе раскрыли священную обязанность Киева - РИА Новости, 19.04.2025
На Западе раскрыли священную обязанность Киева
Киевский режим обязан капитулировать, чтобы спасти Украину, заявил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен в соцсети X. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:48:00+03:00
2025-04-19T14:48:00+03:00
2025-04-19T16:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
дональд трамп
кит келлог
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_0:350:2936:2001_1920x0_80_0_0_6e848b580169dd81b7e14c0af8df13d9.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Киевский режим обязан капитулировать, чтобы спасти Украину, заявил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен в соцсети X."Это не российские войска обязаны прекратить огонь, а это обязанность украинского руководства капитулировать, чтобы спасти свою нацию", — отметил он.Аналитик также призвал американского лидера Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса, спецпосланников президента Кита Келлога и Стива Уиткоффа избавиться от Владимира Зеленского для того, чтобы сдвинуть переговоры с мертвой точки.Накануне Трамп заявил, что США могут выйти из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать. На вопрос, прекратит ли Вашингтон оказывать при этом военную помощь киевскому режиму глава Белого дома ответил, что не хочет этого говорить.
https://ria.ru/20250419/filippo-2012257158.html
https://ria.ru/20250419/gosduma-2012261211.html
украина
киев
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_83:0:2751:2001_1920x0_80_0_0_2d154d09acacdf68b73b946f28a6f601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, кит келлог, стив уиткофф, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Кит Келлог, Стив Уиткофф, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Западе раскрыли священную обязанность Киева
Малинен: Россия не обязана прекращать огонь, но Киев обязан капитулировать