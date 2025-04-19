https://ria.ru/20250419/zapad-2012269579.html

На Западе раскрыли священную обязанность Киева

На Западе раскрыли священную обязанность Киева - РИА Новости, 19.04.2025

На Западе раскрыли священную обязанность Киева

Киевский режим обязан капитулировать, чтобы спасти Украину, заявил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен в соцсети X. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T14:48:00+03:00

2025-04-19T14:48:00+03:00

2025-04-19T16:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

сша

дональд трамп

кит келлог

стив уиткофф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_0:350:2936:2001_1920x0_80_0_0_6e848b580169dd81b7e14c0af8df13d9.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Киевский режим обязан капитулировать, чтобы спасти Украину, заявил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен в соцсети X."Это не российские войска обязаны прекратить огонь, а это обязанность украинского руководства капитулировать, чтобы спасти свою нацию", — отметил он.Аналитик также призвал американского лидера Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса, спецпосланников президента Кита Келлога и Стива Уиткоффа избавиться от Владимира Зеленского для того, чтобы сдвинуть переговоры с мертвой точки.Накануне Трамп заявил, что США могут выйти из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать. На вопрос, прекратит ли Вашингтон оказывать при этом военную помощь киевскому режиму глава Белого дома ответил, что не хочет этого говорить.

https://ria.ru/20250419/filippo-2012257158.html

https://ria.ru/20250419/gosduma-2012261211.html

украина

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, кит келлог, стив уиткофф, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф