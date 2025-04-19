Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли священную обязанность Киева - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 19.04.2025 (обновлено: 16:35 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/zapad-2012269579.html
На Западе раскрыли священную обязанность Киева
На Западе раскрыли священную обязанность Киева - РИА Новости, 19.04.2025
На Западе раскрыли священную обязанность Киева
Киевский режим обязан капитулировать, чтобы спасти Украину, заявил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен в соцсети X. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:48:00+03:00
2025-04-19T16:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
дональд трамп
кит келлог
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_0:350:2936:2001_1920x0_80_0_0_6e848b580169dd81b7e14c0af8df13d9.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Киевский режим обязан капитулировать, чтобы спасти Украину, заявил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен в соцсети X."Это не российские войска обязаны прекратить огонь, а это обязанность украинского руководства капитулировать, чтобы спасти свою нацию", — отметил он.Аналитик также призвал американского лидера Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса, спецпосланников президента Кита Келлога и Стива Уиткоффа избавиться от Владимира Зеленского для того, чтобы сдвинуть переговоры с мертвой точки.Накануне Трамп заявил, что США могут выйти из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать. На вопрос, прекратит ли Вашингтон оказывать при этом военную помощь киевскому режиму глава Белого дома ответил, что не хочет этого говорить.
https://ria.ru/20250419/filippo-2012257158.html
https://ria.ru/20250419/gosduma-2012261211.html
украина
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_83:0:2751:2001_1920x0_80_0_0_2d154d09acacdf68b73b946f28a6f601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, кит келлог, стив уиткофф, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Кит Келлог, Стив Уиткофф, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Западе раскрыли священную обязанность Киева

Малинен: Россия не обязана прекращать огонь, но Киев обязан капитулировать

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Киевский режим обязан капитулировать, чтобы спасти Украину, заявил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен в соцсети X.
"Это не российские войска обязаны прекратить огонь, а это обязанность украинского руководства капитулировать, чтобы спасти свою нацию", — отметил он.
Украинские военнослужащие на бронетранспортере - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Во Франции предложили радикальный вариант по Украине
Вчера, 13:31
Аналитик также призвал американского лидера Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса, спецпосланников президента Кита Келлога и Стива Уиткоффа избавиться от Владимира Зеленского для того, чтобы сдвинуть переговоры с мертвой точки.
Накануне Трамп заявил, что США могут выйти из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать. На вопрос, прекратит ли Вашингтон оказывать при этом военную помощь киевскому режиму глава Белого дома ответил, что не хочет этого говорить.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В Госдуме ответили пословицей на слова Трампа о переговорах по Украине
Вчера, 13:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАДональд ТрампКит КеллогСтив УиткоффРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала