https://ria.ru/20250419/zapad-2012236738.html
Запад смирится со статусом России как сверхдержавы, заявил Аксенов
Запад смирится со статусом России как сверхдержавы, заявил Аксенов - РИА Новости, 19.04.2025
Запад смирится со статусом России как сверхдержавы, заявил Аксенов
Запад будет вынужден смириться со статусом России как сверхдержавы, написал глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T09:38:00+03:00
2025-04-19T09:38:00+03:00
2025-04-19T15:38:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Запад будет вынужден смириться со статусом России как сверхдержавы, написал глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.Девятнадцатое апреля в праздничном календаре известно как День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Манифест подписала императрица Екатерина II 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года. Праздник официально утвердили на федеральном уровне в августе 2018-го."Сегодня история повторяется. Таврида расцветает. Россия вернула себе статус сверхдержавы. А Запад рано или поздно будет вынужден смириться с реальностью", — отметил Аксенов.По его словам, Россия после присоединения Крыма в 1783 году серьезно укрепила международное положение и, выражаясь современным языком, обрела статус сверхдержавы."Ну а Европа… Она после некоторого замешательства — австрийский император Иосиф II впоследствии написал, что занятие Крыма, Тамани и Кубани было для него такой же неожиданностью, как и для всей Европы, — признала новую реальность", — подчеркнул глава региона.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. По словам президента Владимира Путина, вопрос о статусе полуострова закрыт окончательно.
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https://ria.ru/20250323/krym-2006741597.html
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россия, тамань (станица), европа, сергей аксенов (политик), екатерина ii, владимир путин, оон, в мире
Россия, Тамань (станица), Европа, Сергей Аксенов (политик), Екатерина II, Владимир Путин, ООН, В мире
Запад смирится со статусом России как сверхдержавы, заявил Аксенов
Аксенов: Запад будет вынужден смириться со статусом России как сверхдержавы