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Захарова поинтересовалась, какую историческую эпоху хочет повторить Мерц
Захарова поинтересовалась, какую историческую эпоху хочет повторить Мерц - РИА Новости, 19.04.2025
Захарова поинтересовалась, какую историческую эпоху хочет повторить Мерц
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией поинтересовалась, какую историческую эпоху хочет повторить вероятный будущий канцлер Германии... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:43:00+03:00
2025-04-19T14:43:00+03:00
2025-04-19T14:43:00+03:00
в мире
германия
европа
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мария захарова
фридрих мерц
маркус зедер
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией поинтересовалась, какую историческую эпоху хочет повторить вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, заявивший о планах страны вновь взять на себя некую ответственность в Европе и мире. В своем Telegram-канале Захарова привела высказывание Мерца о том, что Германия "снова" возьмет на себя ответственность в Европе и в мире и сделает это "надежно", а также "в партнерском духе". "Снова" - это повтор какой исторической эпохи, хотелось бы уточнить?" - написала Захарова. В апреле блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, который возглавляет Мерц, и Социал-демократической партии Германии удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Ранее новостное агентство DPA сообщило со ссылкой на председателя ХСС Маркуса Зедера, что Мерц будет избран на пост канцлера 6 мая. Избранию будет предшествовать одобрение договора партиями, а также его подписание, которое, вероятно, состоится 5 мая.
https://ria.ru/20250412/germaniya-2010948328.html
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в мире, германия, европа, россия, мария захарова, фридрих мерц, маркус зедер, христианско-социальный союз, хдс/хсс
В мире, Германия, Европа, Россия, Мария Захарова, Фридрих Мерц, Маркус Зедер, Христианско-социальный союз, ХДС/ХСС
Захарова поинтересовалась, какую историческую эпоху хочет повторить Мерц
Захарова с иронией спросила, какую историческую эпоху хочет повторить Мерц