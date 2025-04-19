https://ria.ru/20250419/zaharova-2012268579.html

Захарова поинтересовалась, какую историческую эпоху хочет повторить Мерц

Захарова поинтересовалась, какую историческую эпоху хочет повторить Мерц - РИА Новости, 19.04.2025

Захарова поинтересовалась, какую историческую эпоху хочет повторить Мерц

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией поинтересовалась, какую историческую эпоху хочет повторить вероятный будущий канцлер Германии... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T14:43:00+03:00

2025-04-19T14:43:00+03:00

2025-04-19T14:43:00+03:00

в мире

германия

европа

россия

мария захарова

фридрих мерц

маркус зедер

христианско-социальный союз

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией поинтересовалась, какую историческую эпоху хочет повторить вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, заявивший о планах страны вновь взять на себя некую ответственность в Европе и мире. В своем Telegram-канале Захарова привела высказывание Мерца о том, что Германия "снова" возьмет на себя ответственность в Европе и в мире и сделает это "надежно", а также "в партнерском духе". "Снова" - это повтор какой исторической эпохи, хотелось бы уточнить?" - написала Захарова. В апреле блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, который возглавляет Мерц, и Социал-демократической партии Германии удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Ранее новостное агентство DPA сообщило со ссылкой на председателя ХСС Маркуса Зедера, что Мерц будет избран на пост канцлера 6 мая. Избранию будет предшествовать одобрение договора партиями, а также его подписание, которое, вероятно, состоится 5 мая.

https://ria.ru/20250412/germaniya-2010948328.html

германия

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в мире, германия, европа, россия, мария захарова, фридрих мерц, маркус зедер, христианско-социальный союз, хдс/хсс