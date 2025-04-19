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Новая семейная выплата начнет действовать в России с 2026 года - РИА Новости, 19.04.2025
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02:39 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/vyplata-2012216396.html
Новая семейная выплата начнет действовать в России с 2026 года
Новая семейная выплата начнет действовать в России с 2026 года - РИА Новости, 19.04.2025
Новая семейная выплата начнет действовать в России с 2026 года
Семейная налоговая выплата работающим родителям двоих и более детей начнет действовать в России с 2026 года, если семья будет признана нуждающейся, налог будет... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T02:39:00+03:00
2025-04-19T02:39:00+03:00
россия
алексей говырин
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Семейная налоговая выплата работающим родителям двоих и более детей начнет действовать в России с 2026 года, если семья будет признана нуждающейся, налог будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"): "С 2026 года в России появится механизм налогового возврата для родителей с двумя и более детьми. Это не просто новая мера поддержки, а перераспределение ранее уплаченного налога на доходы физических лиц: если семья признана нуждающейся, то налог, уплаченный за 2025 год по ставке 13%, будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут в виде денежной выплаты", - сказал Говырин. По его словам, получить такую выплату смогут не только родные родители, но и усыновители, опекуны - при условии, что они официально трудоустроены, проживают в России и имеют статус налогового резидента. "Учет идет не только по доходам, но и по составу семьи, причем исключаются лица, находящиеся, например, в розыске или на принудительном лечении. Ключевым моментом является соответствие критерию нуждаемости: среднедушевой доход за год должен быть ниже 1,5 прожиточного минимума региона. Сам расчет осуществляется по формуле: сначала считают налог по полной ставке, затем - по льготной, и разницу возвращают", - отметил парламентарий. Он подчеркнул, что деньги поступают из федерального бюджета через Социальный фонд России. "Чтобы получить выплату, необходимо ежегодно подавать заявление, поскольку каждый раз будет проверяться состав семьи, доходы, наличие имущества. Автоматического назначения выплаты не предусмотрено", - добавил Говырин.
https://ria.ru/20250101/vychet-1992258412.html
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россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия, общество
Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Новая семейная выплата начнет действовать в России с 2026 года

Семейная налоговая выплата работающим родителям будет действовать с 2026 года

© Getty Images / andresrСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Getty Images / andresr
Семья. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Семейная налоговая выплата работающим родителям двоих и более детей начнет действовать в России с 2026 года, если семья будет признана нуждающейся, налог будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"):
"С 2026 года в России появится механизм налогового возврата для родителей с двумя и более детьми. Это не просто новая мера поддержки, а перераспределение ранее уплаченного налога на доходы физических лиц: если семья признана нуждающейся, то налог, уплаченный за 2025 год по ставке 13%, будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут в виде денежной выплаты", - сказал Говырин.
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По его словам, получить такую выплату смогут не только родные родители, но и усыновители, опекуны - при условии, что они официально трудоустроены, проживают в России и имеют статус налогового резидента.
"Учет идет не только по доходам, но и по составу семьи, причем исключаются лица, находящиеся, например, в розыске или на принудительном лечении. Ключевым моментом является соответствие критерию нуждаемости: среднедушевой доход за год должен быть ниже 1,5 прожиточного минимума региона. Сам расчет осуществляется по формуле: сначала считают налог по полной ставке, затем - по льготной, и разницу возвращают", - отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что деньги поступают из федерального бюджета через Социальный фонд России.
"Чтобы получить выплату, необходимо ежегодно подавать заявление, поскольку каждый раз будет проверяться состав семьи, доходы, наличие имущества. Автоматического назначения выплаты не предусмотрено", - добавил Говырин.
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РоссияАлексей ГовыринГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
 
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