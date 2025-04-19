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Путин поручил утвердить правила выкупа активов зарубежными компаниями
Путин поручил утвердить правила выкупа активов зарубежными компаниями - РИА Новости, 19.04.2025
Путин поручил утвердить правила выкупа активов зарубежными компаниями
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 15 мая утвердить поправки в законодательство об обратном выкупе зарубежными компаниями активов, оставленных после РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:11:00+03:00
2025-04-19T13:11:00+03:00
2025-04-19T13:38:00+03:00
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 15 мая утвердить поправки в законодательство об обратном выкупе зарубежными компаниями активов, оставленных после начала СВО.Перечень поручений, утвержденный по итогам заседания съезда Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", состоявшегося 18 марта, опубликован на сайте Кремля."Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на установление:… особенностей осуществления иностранными инвесторами права на обратный выкуп отчужденных ими после 22 февраля 2022 года на нерыночных условиях акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, обеспечив защиту прав и законных интересов российских граждан и юридических лиц, являющихся владельцами этих акций (долей в уставных капиталах)", - говорится в перечне.Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, срок исполнения поручения - 15 мая.
https://ria.ru/20250418/putin-2011928611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин поручил утвердить правила выкупа активов зарубежными компаниями
Путин поручил утвердить законы об обратном выкупе активов зарубежными компаниями