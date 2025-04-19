https://ria.ru/20250419/vykup-2012254461.html

Путин поручил утвердить правила выкупа активов зарубежными компаниями

Путин поручил утвердить правила выкупа активов зарубежными компаниями - РИА Новости, 19.04.2025

Путин поручил утвердить правила выкупа активов зарубежными компаниями

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 15 мая утвердить поправки в законодательство об обратном выкупе зарубежными компаниями активов, оставленных после РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T13:11:00+03:00

2025-04-19T13:11:00+03:00

2025-04-19T13:38:00+03:00

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 15 мая утвердить поправки в законодательство об обратном выкупе зарубежными компаниями активов, оставленных после начала СВО.Перечень поручений, утвержденный по итогам заседания съезда Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", состоявшегося 18 марта, опубликован на сайте Кремля."Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на установление:… особенностей осуществления иностранными инвесторами права на обратный выкуп отчужденных ими после 22 февраля 2022 года на нерыночных условиях акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, обеспечив защиту прав и законных интересов российских граждан и юридических лиц, являющихся владельцами этих акций (долей в уставных капиталах)", - говорится в перечне.Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, срок исполнения поручения - 15 мая.

https://ria.ru/20250418/putin-2011928611.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия