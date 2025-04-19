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Путин поручил утвердить правила выкупа активов зарубежными компаниями - РИА Новости, 19.04.2025
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13:11 19.04.2025 (обновлено: 13:38 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/vykup-2012254461.html
Путин поручил утвердить правила выкупа активов зарубежными компаниями
Путин поручил утвердить правила выкупа активов зарубежными компаниями - РИА Новости, 19.04.2025
Путин поручил утвердить правила выкупа активов зарубежными компаниями
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 15 мая утвердить поправки в законодательство об обратном выкупе зарубежными компаниями активов, оставленных после РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:11:00+03:00
2025-04-19T13:38:00+03:00
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 15 мая утвердить поправки в законодательство об обратном выкупе зарубежными компаниями активов, оставленных после начала СВО.Перечень поручений, утвержденный по итогам заседания съезда Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", состоявшегося 18 марта, опубликован на сайте Кремля."Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на установление:… особенностей осуществления иностранными инвесторами права на обратный выкуп отчужденных ими после 22 февраля 2022 года на нерыночных условиях акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, обеспечив защиту прав и законных интересов российских граждан и юридических лиц, являющихся владельцами этих акций (долей в уставных капиталах)", - говорится в перечне.Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, срок исполнения поручения - 15 мая.
https://ria.ru/20250418/putin-2011928611.html
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин поручил утвердить правила выкупа активов зарубежными компаниями

Путин поручил утвердить законы об обратном выкупе активов зарубежными компаниями

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 15 мая утвердить поправки в законодательство об обратном выкупе зарубежными компаниями активов, оставленных после начала СВО.
Перечень поручений, утвержденный по итогам заседания съезда Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", состоявшегося 18 марта, опубликован на сайте Кремля.
"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на установление:… особенностей осуществления иностранными инвесторами права на обратный выкуп отчужденных ими после 22 февраля 2022 года на нерыночных условиях акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, обеспечив защиту прав и законных интересов российских граждан и юридических лиц, являющихся владельцами этих акций (долей в уставных капиталах)", - говорится в перечне.
Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, срок исполнения поручения - 15 мая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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