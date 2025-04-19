https://ria.ru/20250419/vsu-2012266351.html

ВСУ атаковали Горловку при помощи беспилотника

ВСУ атаковали Горловку при помощи беспилотника - РИА Новости, 19.04.2025

ВСУ атаковали Горловку при помощи беспилотника

ВСУ атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике при помощи БПЛА, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T14:24:00+03:00

2025-04-19T14:24:00+03:00

2025-04-19T14:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. ВСУ атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике при помощи БПЛА, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 12.30 (совпадает с мск -ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства. О последствиях удара БПЛА пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, происшествия