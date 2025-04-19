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ВСУ атаковали Горловку при помощи беспилотника
ВСУ атаковали Горловку при помощи беспилотника - РИА Новости, 19.04.2025
ВСУ атаковали Горловку при помощи беспилотника
ВСУ атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике при помощи БПЛА, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:24:00+03:00
2025-04-19T14:24:00+03:00
2025-04-19T14:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
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украина
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. ВСУ атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике при помощи БПЛА, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 12.30 (совпадает с мск -ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства. О последствиях удара БПЛА пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали Горловку при помощи беспилотника
Украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на Горловку