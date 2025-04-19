https://ria.ru/20250419/vsu-2012246110.html

ВСУ выпустили по району в Белгородской области 177 снарядов за сутки

ВСУ выпустили по району в Белгородской области 177 снарядов за сутки - РИА Новости, 19.04.2025

ВСУ выпустили по району в Белгородской области 177 снарядов за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Краснояружского района Белгородской области 177 снарядов, двое мирных жителей пострадали, сообщил... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T11:20:00+03:00

2025-04-19T11:20:00+03:00

2025-04-19T11:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

ракитянский район

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Краснояружского района Белгородской области 177 снарядов, двое мирных жителей пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 18 апреля. Атакам подверглись 43 населенных пункта в 9 районах области. Было выпущено 199 снарядов и зафиксированы атаки 112 беспилотниками, из них 42 были сбиты. За отчётный период повреждены один многоквартирный дом, 15 частных домовладений, два склада, соцобъект, магазин и 11 транспортных средств. "В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга, Прилесье, сёла Графовка, Демидовка и Репяховка подверглись 27 обстрелам, в ходе которых выпущено 177 боеприпасов, и атакам 35 беспилотников, 4 из которых сбиты и подавлены. Последствий нет. В Ракитянском районе село Бобрава атаковано одним беспилотником", - написал Гладков. Он уточнил, что в Белгородском районе семь населённых пунктов подверглись атакам 11 беспилотников. В посёлке Октябрьский ранен мужчина после оказания медицинской помощи отпущен домой. В Борисовском районе четыре населенных пункта обстреляли 5 боеприпасами и выпустили 7 беспилотников. В Валуйском округе по восьми населенным пунктам выпущено 3 боеприпаса и нанесены удары 18 беспилотников. В Волоконовском районе по селу Тишанка, хуторам Первомайский и Шаховка выпущено 6 боеприпасов и совершены атаки 3 беспилотников. В Грайворонском округе по городу Грайворону и восьми населенным пунктам выпущено 6 боеприпасов и совершены атаки 10 беспилотников. В селе Дорогощь дрон сдетонировал рядом с автомобилем, в результате чего водитель получил ранения. Над Яковлевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Ржевка и хутору Марьино выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 26 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250418/dron-2012198033.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородский район

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Ольга Фомченкова

белгородская область, ракитянский район, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия