https://ria.ru/20250419/vrach-2012220623.html

Врач рассказал о допустимой порции кулича

Врач рассказал о допустимой порции кулича - РИА Новости, 19.04.2025

Врач рассказал о допустимой порции кулича

Взрослому человеку без вреда для здоровья достаточно съесть 100-200 граммов кулича, желательно - в первой половине дня, сообщил РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T04:18:00+03:00

2025-04-19T04:18:00+03:00

2025-04-19T04:18:00+03:00

общество

андрей тяжельников

пасха

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Взрослому человеку без вреда для здоровья достаточно съесть 100-200 граммов кулича, желательно - в первой половине дня, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. "Кулич изготавливается из сдобного теста с добавлением масла или маргарина, сахара. Кроме этого, добавляется изюм, цукаты. Он изначально не может быть диетическим. Поэтому нужна мера. Взрослому человеку без вреда для здоровья достаточно съесть 100-200 граммов. Однако индивидуальная норма зависит от того, как человек расходует энергию и что еще входит в меню кроме пасхальной выпечки", - рассказал Тяжельников. Врач добавил, что с учетом, что кулич – это сдоба, желательно употребить его в первой половине дня. А "шапка" кулича увеличивает калорийность блюда, так как это чистый сахар. Поэтому не стоит злоупотреблять этим лакомством. "Для людей, имеющих риски по здоровью, например с ожирением, сахарным диабетом, лучше воздержаться от выпечки или использовать для приготовления куличей альтернативные рецепты. Например, можно выбрать муку с низким гликемических индексом - мука из подсолнечника, льна, с добавлением клетчатки и сахарозаменителей", - добавил врач.

https://ria.ru/20250418/kulich-2012192826.html

https://ria.ru/20250418/paskha-2011958736.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, андрей тяжельников, пасха