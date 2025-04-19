https://ria.ru/20250419/vrach-2012220623.html
Врач рассказал о допустимой порции кулича
Врач рассказал о допустимой порции кулича - РИА Новости, 19.04.2025
Врач рассказал о допустимой порции кулича
Взрослому человеку без вреда для здоровья достаточно съесть 100-200 граммов кулича, желательно - в первой половине дня, сообщил РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T04:18:00+03:00
2025-04-19T04:18:00+03:00
2025-04-19T04:18:00+03:00
общество
андрей тяжельников
пасха
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Взрослому человеку без вреда для здоровья достаточно съесть 100-200 граммов кулича, желательно - в первой половине дня, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. "Кулич изготавливается из сдобного теста с добавлением масла или маргарина, сахара. Кроме этого, добавляется изюм, цукаты. Он изначально не может быть диетическим. Поэтому нужна мера. Взрослому человеку без вреда для здоровья достаточно съесть 100-200 граммов. Однако индивидуальная норма зависит от того, как человек расходует энергию и что еще входит в меню кроме пасхальной выпечки", - рассказал Тяжельников. Врач добавил, что с учетом, что кулич – это сдоба, желательно употребить его в первой половине дня. А "шапка" кулича увеличивает калорийность блюда, так как это чистый сахар. Поэтому не стоит злоупотреблять этим лакомством. "Для людей, имеющих риски по здоровью, например с ожирением, сахарным диабетом, лучше воздержаться от выпечки или использовать для приготовления куличей альтернативные рецепты. Например, можно выбрать муку с низким гликемических индексом - мука из подсолнечника, льна, с добавлением клетчатки и сахарозаменителей", - добавил врач.
https://ria.ru/20250418/kulich-2012192826.html
https://ria.ru/20250418/paskha-2011958736.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей тяжельников, пасха
Общество, Андрей Тяжельников, Пасха
Врач рассказал о допустимой порции кулича
Врач Тяжельников: взрослым достаточно съесть 100-200 граммов кулича
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Взрослому человеку без вреда для здоровья достаточно съесть 100-200 граммов кулича, желательно - в первой половине дня, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Кулич изготавливается из сдобного теста с добавлением масла или маргарина, сахара. Кроме этого, добавляется изюм, цукаты. Он изначально не может быть диетическим. Поэтому нужна мера. Взрослому человеку без вреда для здоровья достаточно съесть 100-200 граммов. Однако индивидуальная норма зависит от того, как человек расходует энергию и что еще входит в меню кроме пасхальной выпечки", - рассказал Тяжельников
.
Врач добавил, что с учетом, что кулич – это сдоба, желательно употребить его в первой половине дня. А "шапка" кулича увеличивает калорийность блюда, так как это чистый сахар. Поэтому не стоит злоупотреблять этим лакомством.
"Для людей, имеющих риски по здоровью, например с ожирением, сахарным диабетом, лучше воздержаться от выпечки или использовать для приготовления куличей альтернативные рецепты. Например, можно выбрать муку с низким гликемических индексом - мука из подсолнечника, льна, с добавлением клетчатки и сахарозаменителей", - добавил врач.