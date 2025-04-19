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На Марсе была ядерная война: неожиданное исследование профессора Гарварда

На Марсе была ядерная война: неожиданное исследование профессора Гарварда - РИА Новости, 19.04.2025

На Марсе была ядерная война: неожиданное исследование профессора Гарварда

Марс – наш загадочный сосед по Солнечной системе, чьи просторы бороздят земные аппараты в поисках возможной внеземной жизни. Сколько было выдвинуто теорий и... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T10:00:00+03:00

2025-04-19T10:00:00+03:00

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марс

земля

флорида

гарвардский университет

наса

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости, Вадим Минеев. Марс – наш загадочный сосед по Солнечной системе, чьи просторы бороздят земные аппараты в поисках возможной внеземной жизни. Сколько было выдвинуто теорий и предположений, касающихся загадок красной планеты. Встречаются среди них и весьма экстравагантные.Об одной такой теории, больше похожей на научно-фантастический роман, недавно вспомнило английское издание Daily Mail, выдвинул ее профессор Гарвардского университета, доктор Джон Бранденбург, и звучит она весьма неожиданно. Древняя цивилизация на Марсе могла быть уничтожена ядерной атакой другой инопланетной расы.Причем в статье английского таблоида пытаются привести новые доказательства в ее защиту.О ядерной войне на Марсе говорит физик и профессор из ГарвардаЕщё в 2011 году учёный выдвинул предположение, что красный цвет Марса мог появиться в результате естественного термоядерного взрыва, который произошел из-за инопланетной ядерной войны.Свою гипотезу Бранденбург озвучил в многочисленных интервью, а также в книге, изданной в 2011 году "Жизнь и смерть на Марсе: массовое вымирание и ядерная катастрофа".По утверждению учёного, химические элементы на поверхности Красной планеты совпадают с теми, что находятся вокруг мест ядерных испытаний на Земле.От данной версии можно было бы просто отмахнуться, если бы ее выдвинул журналист или уфолог-любитель.Но Бранденбург – известный учёный, получивший магистерскую степень по физике плазмы в Калифорнийском университете в Дэвисе, диссертацию подготовил в Ливерморской национальной лаборатории им. Э. Лоуренса, шесть лет преподавал в Космическом институте Флориды.Ему удалось опубликовать статью в 2011 году о своей теории, которая вышла в научном журнале Journal of Cosmology.Физические фактыБранденбург старается выносить на суд общественности только физические факты, озвучивая их в публикациях и выступая на конференциях, которые, по его мнению, можно объяснить ядерными взрывами на Красной планете.Как считает учёный, к ним относятся "пятна" урана, тория и радиоактивного калия на поверхности Марса, аномальная концентрация ксенона-129, присутствие данного вещества в атмосфере Земли физики связывают с ядерными взрывами и, наконец, следы тринитита, радиоактивного стекла, в который превратился песок на месте взрыва первой ядерной бомбы в США.Следует сразу отметить, что в научном мире идеи Бранденбурга не нашли поддержки, ведущие учёные утверждают, что нет достоверных физических свидетельств, таких как кратер или следы радиоактивных осадков, указывающих на искусственный или внезапный ядерный взрыв.Но вот сейчас эта теория привлекает к себе новое внимание, после публикации в Daily Mail.Теория опять в центре вниманияВ статье англичан много внимание уделяется подкасту "Дэнни Джонс", у которого более миллиона подписчиков, где приглашённый гость Джейсон Реза Джорджани, доктор философии и писатель-фантаст, поделился исследованием доктора Бранденбурга с широкой аудиторией.Особое внимание он уделил ксенону-129. Атмосфера Марса перенасыщена элементом ксенон-129, который может образовываться в процессе ядерной реакции, а именно взрыва.Также НАСА обнаружило более высокий, чем ожидалось, уровень изотопов ксенона-126 в регионе Сидония на Марсе, говориться в статье.И вновь ксенон-129"При взрыве термоядерной бомбы в этом районе остаётся след из ксенона-129, что является отклонением от нормы", — сказал Джорджани Джонсу, добавив, что результаты доктора Бранденбурга являются "тревожным доказательством" существования жизни на Марсе."И, по словам доктора Бранденбурга, это очень характерная сигнатура. Она безошибочна и конкретно связана с детонацией термоядерного оружия": продолжил Джейсон Реза Джорджани.Впрочем, учёные НАСА крайне скептически относятся к выдвинутой теории ядерной войны. А повышенную концентрацию изотопов они объяснили тем, что данные химические элементы "могли попасть в атмосферу в результате ударов о поверхность и выделения газа из каменистого материала, представляющего собой почву и разрушенные породы на поверхности".Так что, похоже, пока теория о ядерной войне на Марсе, выдвинутая профессором из Гарварда, остаётся более близкой к научной фантастике, нежели к науке.

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марс, земля, флорида, гарвардский университет, наса