https://ria.ru/20250419/volga-2012225519.html
Росводресурсы объяснили низкий уровень воды в Волге
Росводресурсы объяснили низкий уровень воды в Волге - РИА Новости, 19.04.2025
Росводресурсы объяснили низкий уровень воды в Волге
Низкий уровень воды в Волге и ее притоках связан в том числе с ранним сокращением снежного покрова из-за аномально теплой зимы, сейчас водохранилища плавно... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T06:32:00+03:00
2025-04-19T06:32:00+03:00
2025-04-19T06:32:00+03:00
общество
гидрометцентр
федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Низкий уровень воды в Волге и ее притоках связан в том числе с ранним сокращением снежного покрова из-за аномально теплой зимы, сейчас водохранилища плавно наполняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росводресурсов. "По данным Росгидромета, текущий низкий уровень воды в реках обусловлен низкой водностью вследствие малого поверхностного притока воды с водосбросной площади по сравнению со среднемноголетними значениями", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, уже в январе-начале февраля из-за аномально теплой погоды приток воды в каскад был выше нормы, что обусловило предполоводную сработку водохранилищ Верхней Волги для обеспечения безопасного прохождения паводковых вод. "В конце февраля-марте из-за отсутствия устойчивого снежного покрова приток воды сократился, предполоводная сработка приостановилась. В настоящее время водохранилища плавно наполняются водой", - сообщили в Росводресурсах. По данным ведомства, Угличское водохранилище на данный момент заполнено на 95%, Рыбинское – на 68%, Горьковское - на 71%. В ведомстве подчеркнули, что в третьем-четвертом квартале 2024 года приток воды в большинстве водохранилищ также был на 20-55% меньше нормы. Регулирование каскада водохранилищ проводят с целью создать емкости для максимально возможного удовлетворения потребностей в водных ресурсах населения и отраслей экономики.
https://ria.ru/20250414/polovode-2011197592.html
https://ria.ru/20250317/pavodok-2005475810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, гидрометцентр, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
Общество, Гидрометцентр, Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)
Росводресурсы объяснили низкий уровень воды в Волге
Росводресурсы: низкий уровень воды в Волге и притоках связан с малоснежной зимой
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Низкий уровень воды в Волге и ее притоках связан в том числе с ранним сокращением снежного покрова из-за аномально теплой зимы, сейчас водохранилища плавно наполняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росводресурсов.
"По данным Росгидромета
, текущий низкий уровень воды в реках обусловлен низкой водностью вследствие малого поверхностного притока воды с водосбросной площади по сравнению со среднемноголетними значениями", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, уже в январе-начале февраля из-за аномально теплой погоды приток воды в каскад был выше нормы, что обусловило предполоводную сработку водохранилищ Верхней Волги для обеспечения безопасного прохождения паводковых вод.
"В конце февраля-марте из-за отсутствия устойчивого снежного покрова приток воды сократился, предполоводная сработка приостановилась. В настоящее время водохранилища плавно наполняются водой", - сообщили в Росводресурсах.
По данным ведомства, Угличское водохранилище на данный момент заполнено на 95%, Рыбинское – на 68%, Горьковское - на 71%.
В ведомстве подчеркнули, что в третьем-четвертом квартале 2024 года приток воды в большинстве водохранилищ также был на 20-55% меньше нормы.
Регулирование каскада водохранилищ проводят с целью создать емкости для максимально возможного удовлетворения потребностей в водных ресурсах населения и отраслей экономики.