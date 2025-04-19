https://ria.ru/20250419/volga-2012225519.html

Росводресурсы объяснили низкий уровень воды в Волге

Росводресурсы объяснили низкий уровень воды в Волге - РИА Новости, 19.04.2025

Росводресурсы объяснили низкий уровень воды в Волге

Низкий уровень воды в Волге и ее притоках связан в том числе с ранним сокращением снежного покрова из-за аномально теплой зимы, сейчас водохранилища плавно... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T06:32:00+03:00

2025-04-19T06:32:00+03:00

2025-04-19T06:32:00+03:00

общество

гидрометцентр

федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Низкий уровень воды в Волге и ее притоках связан в том числе с ранним сокращением снежного покрова из-за аномально теплой зимы, сейчас водохранилища плавно наполняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росводресурсов. "По данным Росгидромета, текущий низкий уровень воды в реках обусловлен низкой водностью вследствие малого поверхностного притока воды с водосбросной площади по сравнению со среднемноголетними значениями", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, уже в январе-начале февраля из-за аномально теплой погоды приток воды в каскад был выше нормы, что обусловило предполоводную сработку водохранилищ Верхней Волги для обеспечения безопасного прохождения паводковых вод. "В конце февраля-марте из-за отсутствия устойчивого снежного покрова приток воды сократился, предполоводная сработка приостановилась. В настоящее время водохранилища плавно наполняются водой", - сообщили в Росводресурсах. По данным ведомства, Угличское водохранилище на данный момент заполнено на 95%, Рыбинское – на 68%, Горьковское - на 71%. В ведомстве подчеркнули, что в третьем-четвертом квартале 2024 года приток воды в большинстве водохранилищ также был на 20-55% меньше нормы. Регулирование каскада водохранилищ проводят с целью создать емкости для максимально возможного удовлетворения потребностей в водных ресурсах населения и отраслей экономики.

https://ria.ru/20250414/polovode-2011197592.html

https://ria.ru/20250317/pavodok-2005475810.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, гидрометцентр, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)