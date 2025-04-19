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В Курской области после вторжения освободили 64 населенных пункта
В Курской области после вторжения освободили 64 населенных пункта - РИА Новости, 19.04.2025
В Курской области после вторжения освободили 64 населенных пункта
Российские военные освободили 64 населенных пункта в Курской области после вторжения ВСУ, следует из расчетов РИА Новости по данным сводок Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T08:13:00+03:00
2025-04-19T08:13:00+03:00
2025-04-19T08:23:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские военные освободили 64 населенных пункта в Курской области после вторжения ВСУ, следует из расчетов РИА Новости по данным сводок Минобороны РФ. По данным министерства, российские войска освободили 64 населенных пункта в Курской области, более половины из них - в марте и апреле. Также сообщалось, что вооруженные силы России нанесли поражение ВСУ в районах Горналя и Олешни. В начале марта российские военнослужащие перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 74 610 военных и 408 танков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Курской области после вторжения освободили 64 населенных пункта
МО: ВС РФ в Курской области после вторжения ВСУ освободили 64 населенных пункта