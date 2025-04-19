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Там тоже есть жир. Раскрыта неожиданная особенность чая - РИА Новости, 19.04.2025
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03:17 19.04.2025 (обновлено: 04:00 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/voda-2012218411.html
Там тоже есть жир. Раскрыта неожиданная особенность чая
Там тоже есть жир. Раскрыта неожиданная особенность чая - РИА Новости, 19.04.2025
Там тоже есть жир. Раскрыта неожиданная особенность чая
Чай — полноценный продукт, содержащий жиры, белки и углеводы, рассказала РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T03:17:00+03:00
2025-04-19T04:00:00+03:00
общество
россия
здоровье
вода
чай
питание
наталья новикова
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Чай — полноценный продукт, содержащий жиры, белки и углеводы, рассказала РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова. "Чай — это продукт из растения. Он имеет также углеводы, жиры и белки. Они там есть в очень малом количестве, но они присутствуют", — сказала она.Кроме того, чай, выпитый натощак, не сможет также как и вода способствовать выведению из организма лишних ферментов и стимулировать пищеварение после сна. "Вода, выпитая натощак, вызывает на себя выброс ферментов из протоков желудочно-кишечного тракта, которые уже несостоятельны и не участвуют в пищеварении. С водой они уходят из организма, а последующий завтрак будет полноценно переварен", — добавила медик.При этом все остальные жидкости так не работают, заключила она.
https://ria.ru/20250412/voda-2010835935.html
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общество, россия, здоровье, вода, чай, питание, наталья новикова
Общество, Россия, Здоровье, Вода, Чай, Питание, Наталья Новикова
Там тоже есть жир. Раскрыта неожиданная особенность чая

Врач Новикова назвала чай полноценным продуктом, которым нельзя заменить воду

© Depositphotos.com / brickrenaДевушка пьёт зелёный чай
Девушка пьёт зелёный чай - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Depositphotos.com / brickrena
Девушка пьёт зелёный чай. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Чай — полноценный продукт, содержащий жиры, белки и углеводы, рассказала РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова.
"Чай — это продукт из растения. Он имеет также углеводы, жиры и белки. Они там есть в очень малом количестве, но они присутствуют", — сказала она.
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Кроме того, чай, выпитый натощак, не сможет также как и вода способствовать выведению из организма лишних ферментов и стимулировать пищеварение после сна.
«
"Вода, выпитая натощак, вызывает на себя выброс ферментов из протоков желудочно-кишечного тракта, которые уже несостоятельны и не участвуют в пищеварении. С водой они уходят из организма, а последующий завтрак будет полноценно переварен", — добавила медик.
При этом все остальные жидкости так не работают, заключила она.
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ОбществоРоссияЗдоровьеВодаЧайПитаниеНаталья Новикова
 
 
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