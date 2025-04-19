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Там тоже есть жир. Раскрыта неожиданная особенность чая
Там тоже есть жир. Раскрыта неожиданная особенность чая - РИА Новости, 19.04.2025
Там тоже есть жир. Раскрыта неожиданная особенность чая
Чай — полноценный продукт, содержащий жиры, белки и углеводы, рассказала РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T03:17:00+03:00
2025-04-19T03:17:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Чай — полноценный продукт, содержащий жиры, белки и углеводы, рассказала РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова. "Чай — это продукт из растения. Он имеет также углеводы, жиры и белки. Они там есть в очень малом количестве, но они присутствуют", — сказала она.Кроме того, чай, выпитый натощак, не сможет также как и вода способствовать выведению из организма лишних ферментов и стимулировать пищеварение после сна. "Вода, выпитая натощак, вызывает на себя выброс ферментов из протоков желудочно-кишечного тракта, которые уже несостоятельны и не участвуют в пищеварении. С водой они уходят из организма, а последующий завтрак будет полноценно переварен", — добавила медик.При этом все остальные жидкости так не работают, заключила она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье, вода, чай, питание, наталья новикова
Общество, Россия, Здоровье, Вода, Чай, Питание, Наталья Новикова
Там тоже есть жир. Раскрыта неожиданная особенность чая
Врач Новикова назвала чай полноценным продуктом, которым нельзя заменить воду