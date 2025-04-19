https://ria.ru/20250419/vizy-2012227775.html

В МИД рассказали об использовании электронных виз

В МИД рассказали об использовании электронных виз - РИА Новости, 19.04.2025

В МИД рассказали об использовании электронных виз

Российский МИД назвал РИА Новости число иностранных граждан, посетивших Россию после введения электронных виз. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T07:53:00+03:00

2025-04-19T07:53:00+03:00

2025-04-19T07:54:00+03:00

россия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский МИД назвал РИА Новости число иностранных граждан, посетивших Россию после введения электронных виз."С начала практического запуска единых электронных виз (ЕЭВ) с 1 августа 2023 года по настоящее время выдано 1 013 357 виз", - сообщили в министерстве.В ведомстве добавили, что Россию посетили 856 300 тысяч иностранцев.

https://ria.ru/20250410/proekt-2010575905.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, туризм, общество