https://ria.ru/20250419/vizy-2012227775.html
В МИД рассказали об использовании электронных виз
В МИД рассказали об использовании электронных виз - РИА Новости, 19.04.2025
В МИД рассказали об использовании электронных виз
Российский МИД назвал РИА Новости число иностранных граждан, посетивших Россию после введения электронных виз. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T07:53:00+03:00
2025-04-19T07:53:00+03:00
2025-04-19T07:54:00+03:00
россия
туризм
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский МИД назвал РИА Новости число иностранных граждан, посетивших Россию после введения электронных виз."С начала практического запуска единых электронных виз (ЕЭВ) с 1 августа 2023 года по настоящее время выдано 1 013 357 виз", - сообщили в министерстве.В ведомстве добавили, что Россию посетили 856 300 тысяч иностранцев.
https://ria.ru/20250410/proekt-2010575905.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, туризм, общество
В МИД рассказали об использовании электронных виз
МИД: электронные визы с августа 2023 года использовали 856 тысяч иностранцев