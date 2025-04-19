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В МИД рассказали об использовании электронных виз - РИА Новости, 19.04.2025
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07:53 19.04.2025 (обновлено: 07:54 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/vizy-2012227775.html
В МИД рассказали об использовании электронных виз
В МИД рассказали об использовании электронных виз - РИА Новости, 19.04.2025
В МИД рассказали об использовании электронных виз
Российский МИД назвал РИА Новости число иностранных граждан, посетивших Россию после введения электронных виз. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T07:53:00+03:00
2025-04-19T07:54:00+03:00
россия
туризм
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский МИД назвал РИА Новости число иностранных граждан, посетивших Россию после введения электронных виз."С начала практического запуска единых электронных виз (ЕЭВ) с 1 августа 2023 года по настоящее время выдано 1 013 357 виз", - сообщили в министерстве.В ведомстве добавили, что Россию посетили 856 300 тысяч иностранцев.
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Дарья Буймова
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россия, туризм, общество
Россия, Туризм, Общество
В МИД рассказали об использовании электронных виз

МИД: электронные визы с августа 2023 года использовали 856 тысяч иностранцев

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский МИД назвал РИА Новости число иностранных граждан, посетивших Россию после введения электронных виз.
"С начала практического запуска единых электронных виз (ЕЭВ) с 1 августа 2023 года по настоящее время выдано 1 013 357 виз", - сообщили в министерстве.
В ведомстве добавили, что Россию посетили 856 300 тысяч иностранцев.
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В ГД внесли проект об увеличении срока действия электронной визы
10 апреля, 20:05
 
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