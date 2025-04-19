https://ria.ru/20250419/vilegas-2012196732.html

Эдуардо Вильегас: Мексика заинтересована в инвестициях в производство какао

Эдуардо Вильегас: Мексика заинтересована в инвестициях в производство какао - РИА Новости, 19.04.2025

Эдуардо Вильегас: Мексика заинтересована в инвестициях в производство какао

Мексика работает над решением вопроса со въездом российских туристов в страну, заявил посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. В интервью специальному... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T10:00:00+03:00

2025-04-19T10:00:00+03:00

2025-04-19T10:00:00+03:00

интервью

мексика

эдуардо вильегас мехиас

какао

какао-бобы

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Мексика работает над решением вопроса со въездом российских туристов в страну, заявил посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. В интервью специальному корреспонденту РИА Новости Александре Дибижевой он также рассказал о перспективах открытия мексиканских пекарен в Москве и ведущихся переговорах о возможности создания российской версии сериала "Богатые тоже плачут".– Господин посол, скажите, пожалуйста, стоит ли ожидать визитов из Мексики на высоком и высшем уровнях в ближайшие месяцы? Последний раз занимавший тогда пост главы МИД Мексики Марсело Эбрард посещал Россию четыре года назад, в 2021 году. Возможно, сейчас, с приходом нового министра иностранных дел стоит ожидать его визита в Москву?– Встречи и контакты глав МИД на полях отдельных мероприятий все это время продолжались, но возможности для визитов пока не было. У нас скоро должна пройти встреча в формате видеоконференции между министерствами наших стран. Что касается президента нашей страны Клаудии Шейнбаум, я думаю, сейчас довольно сложно организовать какую-то дальнюю поездку. Глава МИД Мексики сейчас очень много времени уделяет миграционному вопросу в отношениях с США. Поэтому сейчас ему трудно уехать из страны в связи с текущей ситуацией.– А на каком уровне Мексика будет представлена на Параде Победы в Москве 9 мая?– Если меня пригласят, то конечно я приму участие и поздравлю Россию в такой важный для страны день. Я знаю, что пригласили министра обороны Мексики на парад. Я пока не знаю, приедет ли он. Это зависит от министерства. Но я могу сказать, что, если от минобороны никто не приедет, будут присутствовать военные атташе посольства.– Говоря о визитах, позвольте спросить, будет ли кто-то присутствовать на ПМЭФ в этом году от Мексики?– "Росконгресс" выслал приглашения на форум отдельным высокопоставленным должностным лицам Мексики. Но мы не знаем, будет ли кто-то со стороны мексиканского правительства присутствовать там. Пока еще рано говорить об этом. В прошлом году на ПМЭФ были представители Торгово-промышленной палаты Мексики (CANACINTRA), они подписали ряд соглашений. В продолжении этих соглашений 3 апреля в Мехико состоялся бизнес-форум "Россия-Мексика". В этом году Торгово-промышленная палата Мексики также рассматривает возможность участия в форуме.– Вы уже упомянули бизнес-форум "Россия-Мексика". Могли бы вы рассказать о достигнутых соглашениях на этом мероприятии? Какие в целом итоги форума?– Сам факт проведения этого форума говорит о том, что это успех. Из России в Мехико на этот форум приехали около 25-30 предпринимателей. В самом мероприятии участвовали где-то 250 человек. В Мексике, очевидно, есть интерес к изучению возможностей бизнеса с Россией в различных областях. Например, область фармацевтики, которая в России очень развита: есть и лекарства, и медицинское оборудование, и так далее. В России постепенно растет интерес к производству в Мексике медицинского оборудования. Уже есть конкретные соглашения в этой области. Насколько я знаю, все еще нет конкретных результатов этого форума. Но я думаю, что главная цель таких мероприятий – это познакомиться, установить личный контакт. Мексика и Россия находятся так далеко друг от друга, а надо, чтобы люди знакомились, узнавали больше друг о друге. Для меня это – самый важный результат.– Говоря о сотрудничестве – ведут ли Россия и Мексика сейчас переговоры об усилении сотрудничества в новых сферах, таких как энергетика, например?– Главная нефтяная компания Мексики – это государственная Pemex (Petróleos Mexicanos). В свою очередь у одной из крупнейших нефтяных компаний России "ЛУКОЙЛ" есть офисы в Мексике. Несмотря на то, что государство контролирует практически всю нефтяную отрасль, в отдельных случаях есть возможность для частных инвестиций. И это как раз тот случай, чтобы "ЛУКОЙЛ" мог подключаться к разведке и добыче нефти. Так что тут есть возможности для сотрудничества, которые активно развиваются. Но это не единственная возможность. Есть ядерная энергетика. В Мексике есть единственная АЭС "Лагуна-Верде" (Laguna Verde). Для топлива на этой станции используется сырье из России. Остается изучить только источники возобновляемой энергии. У России есть потенциал для этого, Мексика в свою очередь заинтересована в развитии такой энергетики у себя.– Вы говорили ранее о желании Мексики увеличить объем импорта текилы в Россию. Удалось ли вам реализовать эту идею? Есть ли у вас данные об объемах текущего импорта этого продукта?– У нас нет полных данных по импорту по разным причинам. Мексика сообщает, что объемы экспорта текилы в Россию составляет примерно полмиллиона литров в год. Это те данные, которыми страна располагает, когда товары только отправляются на кораблях из Мексики. Конечно, объем текилы, который мы экспортируем в Россию, намного меньше, чем, скажем, в США. Но сколько на самом деле приходит текилы в РФ? По мексиканским данным, полмиллиона. Но по информации отдельных исследований, эта цифра составляет примерно три миллиона литров в год, то есть, в шесть раз больше. Это происходит из-за параллельного импорта, текила поступает в Россию через другие страны. Поэтому сложно сказать, насколько улучшилась ситуация с импортом текилы из Мексики в РФ. В России есть три предприятия, которые заинтересованы в том, чтобы привозить текилу в страну и уже тут разливать по бутылкам. Одно из них уже этим занимается.– Насколько я знаю, калужский завод "Кристалл" и импортер Luding Group получили разрешение Мексики на разлив текилы в России.– Да, все верно, и третье предприятие сейчас ведет переговоры на этот счет. Luding Group уже занимается разливом текилы, и их продукция представлена на российском рынке. Что касается завода "Кристалл", насколько я понимаю, они сейчас согласовывают последние детали, чтобы начать процесс.– Россия заинтересована в импорте других напитков из Мексики помимо текилы?– Сейчас есть попытки вывести мескаль на массовый рынок. Тут надо сделать пояснение: текила еще 30-40 лет назад считалась в Мексике напитком низшего класса, богатые люди ее не пили. Но сейчас все поменялось, технология производства стала более сложной, цена текилы сильно выросла, и отношение к ней поменялось. Текилу делают из делают из агавы, а точнее, из голубой агавы. Мескаль тоже делается на основе агавы, но это дикая агава. Но его производство недешевое, технологии производства тоже усложнились. Поэтому последние 10 лет мескаль стал превращаться в новую текилу в Мексике. И я могу сказать, что мескаль стал постепенно проникать и на российский рынок. Мы можем увидеть мескаль в отдельных российских барах, где делают какие-то сложные коктейли.– На ваш взгляд, Россия будет увеличивать импорт мескаля в ближайшие годы?– Как текила, так и мескаль будут занимать все более важное место на российском рынке. Поэтому что у них очень приятный вкус, и россиянам нравятся эти напитки.– Я также читала о таком мексиканском продукте как органический кофе. У Мексики есть план экспортировать его в РФ?– Мексиканский кофе очень высокого качества, и у этого есть свои как преимущества, так и недостатки. Достоинство в том, что в целом вкус нашего кофе очень тонкий, такой как должен быть. Но есть и недостаток – это цена, потому что производство кофе очень ограниченно. Особенно на фоне других стран Южной Америки, где объемы производства кофе очень большие, но цена ниже. Так что для людей, которые просто хотят пить кофе в больших количествах, мексиканский вариант не очень удобен. В случае органического кофе, который считается без пестицидов и так далее, речь идет об очень специфическом рынке. Потребители такого кофе очень беспокоятся о своем здоровье, смотрят на состав и так далее. Так что это ниша очень узкая. К тому же Мексика не производит очень много кофе.– А что насчет какао? В России есть интерес к этому продукту?– Да, какао напрямую приходит в Россию, так же, как и ваниль, авокадо и другие продукты. В России есть интерес к мексиканскому какао, его закупают у крупных экспортеров, в основном, в Европе. Одна из возможностей для сотрудничества Мехико и Москвы – это как раз через заводы в Мексике. Эти фабрики нуждаются в инвестициях, чтобы делать свою продукцию в больших объемах. Поэтому если в России есть предприниматели, заинтересованные в инвестициях в производство какао в Мексике, пусть свяжутся с нами.– Мексика не хочет сотрудничать с кондитерскими фабриками в России, чтобы поставлять им какао?– Для этого нужен личный контакт, чтобы познакомиться и понять, какой привлекательный российский рынок. Возьмем, к примеру, хлеб. В Мексике мы под словом "хлеб" подразумеваем очень много видов хлебобулочных изделий: это и обычный хлеб, и сладкий, и так далее. А в России хлеб – это что-то всегда несладкое. У нас хлебобулочная отрасль очень развита, число видов выпечки огромное. Поэтому я пытаюсь убедить мексиканских предпринимателей изучить российский рынок пекарен.– А что именно вы предлагаете?– Мы предлагаем им приехать сюда и тут выпекать сладкий хлеб. Россияне смогут попробовать, например, хлеб conde, он делается из слоеного теста, у него продолговатая форма. Есть orejas, тоже из слоеного теста, с сахаром и корицей, в форме сердечка. У нас есть булочки berlinesas с джемом внутри. То есть, выбор очень большой, и я уверен, что для мексиканских предпринимателей открытие пекарен в России стало бы прекрасным бизнесом. Я также хочу отметить, что всю эту выпечку можно делать и с местными ингредиентами. Потому что очень многие мексиканские блюда нельзя приготовить сейчас с теми продуктами, которые есть в наличии в России. К тому очень много блюд в Мексике делается из белой кукурузы, а в России используют только желтую, которая сладкая. А из белой кукурузы мы, например, готовим тортильи.– Предлагаю перейти к теме туризма. В прошлом году Ассоциация туроператоров России сообщила о том, что примерно 5% российских туристов отказывают во въезде в Мексику. С чем это связано, могли бы вы объяснить? Разрешилась ли уже эта ситуация? Что нужно делать российским туристам, чтобы не столкнуться с подобной ситуацией?– Сейчас в Мексику нет прямых рейсов из России, можно долететь через Дубай, Кубу, Стамбул. Даже есть те, кто летают через Китай. Но это дорого и неудобно. Конечно, это негативно отразилось на цифрах российских туристов. В последние годы их поток уменьшается. Мы очень переживаем из-за этого. Для того, чтобы попасть в Мексику, нужны виза или электронное разрешение. Разрешение электронное бесплатное, позволяет находиться в стране 180 дней. Виза стоит 55 долларов, и за ней нужно идти в посольство. Так что же произошло с 5% россиян, которым отказали во въезде в Мексику в прошлом году? Причем интересно, что с уменьшением числа туристов выросло число отказов во въезде в страну. До пандемии отказы составляли около 1,4%, совсем мало. Конечно, большинство туристов, которые едут в Мексику, хотят просто насладиться отдыхом. Но есть и те, кто едут в Мексику, чтобы оттуда добраться до США. Это то, что стали выявлять миграционные службы. В какой-то момент число таких людей сильно выросло. Конечно, Мехико это беспокоит.Что могут предпринять российские туристы, чтобы избежать этого и не потратить зря деньги? Как я уже говорил ранее, для того чтобы въехать в Мексику, вам потребуется либо виза, либо электронное разрешение. Но с разрешением есть небольшая проблема – оно выдается автоматически, вы не общаетесь с визовым офицером. В то время как в случае с визой, вы приходите в посольство и говорите с человеком, который может сразу сказать, на этапе собеседования, у кого могут быть проблемы при въезде в страну. Иногда в посольстве мы отказываем людям в визах, но это не потому, что мы такие плохие, а потому что мы стараемся помочь людям избежать огромных трат, а в итоге не попасть в страну. Причина нашего отказа – несоответствие ряду критериев для получения визы. К тому же, мы указываем людям на какие-то вещи, которые могут вызвать вопросы у иммиграционной службы. Но я думаю, лучше получить отказ в визе тут в Москве, чем долететь до Мехико и там выяснить, что они не могут въехать в страну. Да, виза платная, но если сравнить с тратами на самолет и отель в Мексике, то это точно дешевле.Я не хочу, чтобы у российских туристов был негативный опыт посещения нашей страны. Что бы я еще посоветовал сделать во избежание неприятных ситуаций? Обязательно подготовиться к собеседованию на границе. Надо понимать, что пограничники будут говорить только на испанском или английском языках. Не все российские туристы говорят по-английски, не говоря об испанском. Это уже первая проблема – языковой барьер. Поэтому надо подготовить ответы на вопросы о целях вашей поездки. Это базовые вопросы – ваш маршрут путешествия, и где вы остановитесь, сколько времени вы планируете провести в стране, и сколько у вас денег с собой. Если на какой-то из этих вопросов офицер получает недостоверную информацию, то он не разрешает вам въехать в страну. Поэтому если вы отвечаете честно на вопросы, то все будет хорошо.– Есть ли данные, сколько российских туристов посетили Мексику в прошлом году?– Несмотря на начавшиеся логистические сложности, в 2022 году, Мексику посетили около 91 тысячи российских туристов. В 2023 эта цифра составила приблизительно 62 тысячи человек. В прошлом году – 33 тысячи. Мы видим значительное сокращение туристического потока. К тому же, ситуация в 2024 году усложнилась из-за действий авиалинии Turkish Airlines, когда они сами в Стамбуле ввели жесткие меры контроля для российских туристов, которые летели в Мексику, и не допускали по своему усмотрению россиян на рейсы. Поэтому теперь вы не можете приобрести рейс Москва-Мехико с пересадкой в Стамбуле, вам нужно покупать отдельные билеты Москва-Стамбул, Стамбул-Мехико. Это намного дороже. Как я понимаю, в аэропорту Стамбула все еще остаются жесткие меры контроля в отношении российских туристов, следующих в Мексику. Так что стоит искать альтернативные маршруты.– В конце прошлого года вы встречались с представителями 12 российских туроператоров и договорились о совместных мерах, которые помогут избежать проблем при поездке российских граждан в республику. Не могли бы вы рассказать, началась ли уже реализация этих мер? Если да, то как бы вы оценили их эффективность?– Да, наша встреча состоялась в декабре прошлого года, я их пригласил. Все были настроены на то, чтобы решить вопрос с проблемами въезда россиян в Мексику. Мы обсуждали, что туристы, едущие в страну, должны быть максимально информированы. Сами туроператоры признали, что нужно более тщательно работать с клиентами. Очень часто людей, которые покупают турпакеты, не информируют в достаточной степени. Поэтому одна из вещей, о которых мы договорились, было информирование туристов с помощью материалов, которые мы подготовили в посольстве. Так что все эти материалы с рекомендациями мы передали туроператорам. Работа в этом направлении идет.Пока еще не решен вопрос с миграционными службами в самой Мексике, из-за смены правительства этот процесс немного замедлился. Надеюсь, что в ближайшие месяцы, до начала летних каникул решения будут приняты. Поэтому сейчас немного рано говорить об эффективности принятых нами с туроператорами мер, данные по российским туристам в Мексике в 2025 году только-только начинают поступать.– Посольство Мексики всегда устраивало интересные культурные мероприятия в Москве – это и выставки, и концерты. Готовите ли вы что-то в этом году?– В сентябре в Москве пройдет конкурс "Интервидение", я надеюсь, что Мексика тоже примет участие в нем. У нас много талантливых артистов. Но мы пока не можем сказать, кто это будет. Я думаю, решение по этому вопросу будет принято не раньше июня-июля.Этот год для отношений Мексики и России очень важен, поскольку мы отмечаем 135 лет с момента установления дипломатических отношений. Помимо нашего традиционного участия в фестивале стран Латинской Америки летом в Москве, мы планируем показ фильмов режиссера Луиса Бунюэля. Он – испанец, но прожил много лет в Мексике, мы хотим показать несколько его мексиканских фильмов в Третьяковской галерее. Также москвичи смогут увидеть в кинотеатрах фильм "1938", который изначально должен был принять участие в конкурсной программе Московского международного кинофестиваля, но его премьера уже состоялась, и по условиям фестиваля он не мог быть представлен там. Но в столицу приедет сам режиссер картины Серхио Ольхович, который, кстати говоря, учился в России. Несмотря на то, что фильм не будет представлен на фестивале, его будут показывать в кинотеатрах в те же даты, когда проходит и сам фестиваль.Также я хотел бы, чтобы была переведена на русский язык книга "История мексиканского народа", в написании которой я принял участие. Я уже делал презентацию этой книги в различных местах, сейчас хочу договориться, чтобы она была представлена также и на показах фильма "1938".Говоря о режиссерах, недавно в Россию приезжал один из самых известных мексиканских сценаристов и продюсеров Эпигменио Ибарра. Он, правда, всегда был больше занят производством сериалов. Сейчас идут переговоры о возможности создания российской версии известных мексиканских сериалов "Богатые тоже плачут" или "Взгляда женщины". Речь идет о том, чтобы снять российскую версию с российскими актерами в Мексике. Но не исключено, что съемки могут пройти и в Москве. Ибарра обсуждал это с разными продюсерами, есть ли у них интерес.

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https://ria.ru/20250330/posol-2008208730.html

https://ria.ru/20241216/altay-1989536142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, мексика, эдуардо вильегас мехиас, какао, какао-бобы