Рейтинг@Mail.ru
Эксперт раскрыл, как узнать настоящего человека по видеосвязи - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 19.04.2025 (обновлено: 20:56 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/video-2012306231.html
Эксперт раскрыл, как узнать настоящего человека по видеосвязи
Эксперт раскрыл, как узнать настоящего человека по видеосвязи - РИА Новости, 19.04.2025
Эксперт раскрыл, как узнать настоящего человека по видеосвязи
Отличить настоящего человека от deepfake можно, обращая внимание на его мимику и движения, заявил в интервью "Известиям" руководитель отдела машинного обучения... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T19:23:00+03:00
2025-04-19T20:56:00+03:00
общество
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771532735_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_89b2e74bbf710e26c0a6953c3cfad954.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Отличить настоящего человека от deepfake можно, обращая внимание на его мимику и движения, заявил в интервью "Известиям" руководитель отдела машинного обучения "МТС Линк" Дмитрий Крюков."Фейк может обладать странной мимикой, неестественно двигаться", — приводит его слова издание.Эксперт также призвал обращать внимание на нехарактерные интонации, длинные паузы и несоответствие речи и звука.Говорить о том, что беседа ведется с ненастоящим человеком, могут размытые изображения, микроколебания цвета, а также визуальные обои, которые время от времени могут слетать.В четверг в России вступил в силу закон, позволяющий банкам в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) проводить идентификацию клиента удаленно при открытии ему счета (вклада), соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.В настоящее время банки активно развивают онлайн-сервисы по предоставлению банковских продуктов и оптимизируют затраты, в том числе сокращая количество точек присутствия. В связи с этим у клиента не всегда есть возможность лично присутствовать при открытии банковского счета (вклада), отмечается в пояснительной записке.Закон позволяет банкам в рамках ЭПР "апробировать наиболее оптимальные способы удаленной идентификации, что позволяет расширить возможности российских кредитных организаций", сказано там же.
https://ria.ru/20250419/kiberataki-2012227202.html
https://realty.ria.ru/20250418/alfa-bank-2011968109.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771532735_77:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_47cbaa8591839c30f94d5c7396ee6b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
Эксперт раскрыл, как узнать настоящего человека по видеосвязи

Эксперт Крюков: настоящего человека по видеосвязи можно определить по движениям

© AP Photo / David GoldmanРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / David Goldman
Работа за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Отличить настоящего человека от deepfake можно, обращая внимание на его мимику и движения, заявил в интервью "Известиям" руководитель отдела машинного обучения "МТС Линк" Дмитрий Крюков.
"Фейк может обладать странной мимикой, неестественно двигаться", — приводит его слова издание.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В России выросло число кибератак на финансовый сектор
Вчера, 07:34
Эксперт также призвал обращать внимание на нехарактерные интонации, длинные паузы и несоответствие речи и звука.
Говорить о том, что беседа ведется с ненастоящим человеком, могут размытые изображения, микроколебания цвета, а также визуальные обои, которые время от времени могут слетать.
В четверг в России вступил в силу закон, позволяющий банкам в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) проводить идентификацию клиента удаленно при открытии ему счета (вклада), соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В настоящее время банки активно развивают онлайн-сервисы по предоставлению банковских продуктов и оптимизируют затраты, в том числе сокращая количество точек присутствия. В связи с этим у клиента не всегда есть возможность лично присутствовать при открытии банковского счета (вклада), отмечается в пояснительной записке.
Закон позволяет банкам в рамках ЭПР "апробировать наиболее оптимальные способы удаленной идентификации, что позволяет расширить возможности российских кредитных организаций", сказано там же.
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Альфа-банк планирует сделать в кинотеатре "Россия" некоммерческий проект
18 апреля, 09:15
 
ОбществоТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала