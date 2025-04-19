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Эксперт раскрыл, как узнать настоящего человека по видеосвязи
Эксперт раскрыл, как узнать настоящего человека по видеосвязи - РИА Новости, 19.04.2025
Эксперт раскрыл, как узнать настоящего человека по видеосвязи
Отличить настоящего человека от deepfake можно, обращая внимание на его мимику и движения, заявил в интервью "Известиям" руководитель отдела машинного обучения... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T19:23:00+03:00
2025-04-19T19:23:00+03:00
2025-04-19T20:56:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Отличить настоящего человека от deepfake можно, обращая внимание на его мимику и движения, заявил в интервью "Известиям" руководитель отдела машинного обучения "МТС Линк" Дмитрий Крюков."Фейк может обладать странной мимикой, неестественно двигаться", — приводит его слова издание.Эксперт также призвал обращать внимание на нехарактерные интонации, длинные паузы и несоответствие речи и звука.Говорить о том, что беседа ведется с ненастоящим человеком, могут размытые изображения, микроколебания цвета, а также визуальные обои, которые время от времени могут слетать.В четверг в России вступил в силу закон, позволяющий банкам в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) проводить идентификацию клиента удаленно при открытии ему счета (вклада), соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.В настоящее время банки активно развивают онлайн-сервисы по предоставлению банковских продуктов и оптимизируют затраты, в том числе сокращая количество точек присутствия. В связи с этим у клиента не всегда есть возможность лично присутствовать при открытии банковского счета (вклада), отмечается в пояснительной записке.Закон позволяет банкам в рамках ЭПР "апробировать наиболее оптимальные способы удаленной идентификации, что позволяет расширить возможности российских кредитных организаций", сказано там же.
https://ria.ru/20250419/kiberataki-2012227202.html
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
Эксперт раскрыл, как узнать настоящего человека по видеосвязи
Эксперт Крюков: настоящего человека по видеосвязи можно определить по движениям
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Отличить настоящего человека от deepfake можно, обращая внимание на его мимику и движения, заявил в интервью "Известиям
" руководитель отдела машинного обучения "МТС Линк" Дмитрий Крюков.
"Фейк может обладать странной мимикой, неестественно двигаться", — приводит его слова издание.
Эксперт также призвал обращать внимание на нехарактерные интонации, длинные паузы и несоответствие речи и звука.
Говорить о том, что беседа ведется с ненастоящим человеком, могут размытые изображения, микроколебания цвета, а также визуальные обои, которые время от времени могут слетать.
В четверг в России
вступил в силу закон, позволяющий банкам в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) проводить идентификацию клиента удаленно при открытии ему счета (вклада), соответствующий документ
размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В настоящее время банки активно развивают онлайн-сервисы по предоставлению банковских продуктов и оптимизируют затраты, в том числе сокращая количество точек присутствия. В связи с этим у клиента не всегда есть возможность лично присутствовать при открытии банковского счета (вклада), отмечается в пояснительной записке.
Закон позволяет банкам в рамках ЭПР "апробировать наиболее оптимальные способы удаленной идентификации, что позволяет расширить возможности российских кредитных организаций", сказано там же.