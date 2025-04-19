https://ria.ru/20250419/vassian-2012228771.html

Глава Русской миссии в Иерусалиме: паломников в 2025 году стало больше

Глава Русской миссии в Иерусалиме: паломников в 2025 году стало больше - РИА Новости, 19.04.2025

Глава Русской миссии в Иерусалиме: паломников в 2025 году стало больше

Пасха и ожидание чуда сошествия Благодатного огня привлекают в Иерусалим десятки тысяч паломников. Начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T08:00:00+03:00

2025-04-19T08:00:00+03:00

2025-04-19T08:17:00+03:00

религия

интервью

интервью - авторы

иерусалим

украина

россия

феофил iii (патриарх иерусалимский)

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898365284_0:192:534:492_1920x0_80_0_0_656c22dec8efc9c7f18b8a7eb1310102.jpg

Пасха и ожидание чуда сошествия Благодатного огня привлекают в Иерусалим десятки тысяч паломников. Начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев) рассказал в интервью РИА Новости об обстановке в городе в дни празднования главного христианского праздника, балансе между религиозными группами в Старом городе Иерусалима, и о том, пекут ли русские куличи на Святой земле.– Отец Вассиан, какова сейчас ситуация с паломниками в Иерусалиме? Предприняты ли дополнительные меры безопасности после начала конфликта в Палестине?– Дополнительных мер защиты паломников нет. В целом ситуация отличается от той, какой она была год назад: нет таких регулярных атак, нет конфликтов между Хамас и израильской армией. Бывают периодически обстрелы со стороны йеменских хуситов, но они не носят регулярного характера, и сейчас ситуация стала более спокойной по сравнению с прошлым годом. Это сразу заметно, потому что число паломников значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом – речь идет о Пасхе. В прошлом году практически не было паломников: приехали небольшие группы, которые очень хотели посетить Святую Землю. Сейчас их стало больше. Многие размещаются у нас в паломнических домах Русской духовной миссии, например, в Горненском монастыре и в Вифлееме, откуда можно совершить паломничество по святым местам, а в эти пасхальные дни не раз посетить храм Гроба Господня.– Связываете ли вы это с тем, что в этом году восточные и западные христиане отмечают Пасху в один день, и все желают принять участие в церемонии Благодатного огня?– Нет, совпадение Пасхи с этим никак не связано. У нас всегда останавливаются православные паломники, а католики останавливаются в своих отелях. Православные христиане действительно желают принять участие в богослужении Великой субботы и стать свидетелями схождения Благодатного огня. А римокатолики не признают чуда Благодатного огня и сами не проводят соответствующего богослужения, поэтому никаких изменений в этом плане не будет.– Патриарх Иерусалимский Феофил III неоднократно привлекал внимание к захватам собственности радикальными организациями в Старом городе Иерусалима, из-за которых традиционные пути паломничества, в том числе к храму Гроба Господня, могут оказаться перекрыты. Возникают ли сейчас в связи с этим конфликты или иные инциденты?– За те полтора года, что я здесь нахожусь, инцидентов, связанных с блокированием улиц, по которым можно дойти до храма Гроба Господня, не было. Не было блокирования улиц со стороны радикальных организаций. В целом ситуация, конечно, напряженная, но стабильная. Основной акцент сейчас перенесен на арабо-израильский конфликт, на сектор Газа. И я не замечал, не наблюдал таких инцидентов. Что касается недвижимости, о которой когда-то говорил блаженнейший патриарх Феофил III, то больше упоминаний об этом не было, и ситуация остается в том же виде, в каком была. Она касалась паломнического дома, который принадлежал Иерусалимскому патриархату.– Есть ли новости о возвращении Александровского подворья России?– Движения в этом вопросе пока нет. Пока что процесс затягивается на израильской стороне.– Есть ли паломники из Украины, и возникают ли у них конфликты с российскими верующими? Принимают ли их в Русской духовной миссии?– Если паломники с Украины есть, то они, как правило, обращаются к другим турфирмам, а не прибывают через паломническую службу Русской духовной миссии, и у нас они не останавливаются. Они, конечно, посещают храмы, подворья Русской духовной миссии, но регулярное проживание в паломнических домах Русской духовной миссии может потом вызвать неблагоприятные последствия для них, когда они вернутся на Украину.– Есть ли особые, устоявшиеся традиции в Русской духовной миссии, пасхальные молитвы? Звучит ли в ее храмах молитва за мир, которую благословил совершать патриарх Московский и всея Руси Кирилл?– В Русской духовной миссии, как и во всех храмах Русской православной церкви, читается молитва о мире. Конечно, мы за каждым богослужением, за каждой литургией читаем молитву о даровании мира. В пятницу, когда приехала делегация фонда, мы служили молебен в главном соборе Русской духовной миссии в Троицком храме. А затем участники делегации встретились с блаженнейшим патриархом Феофилом, и была прочитана молитва о даровании мира Иерусалиму.– Пекут ли на Святой земле куличи, красят ли яйца в приходах или дома?– Конечно! Выпекают куличи, приносят на освящение в Великую субботу. Мы освящаем куличи, пасхальные яйца. Традиция точно такая же, как в России, потому что те постоянные богомольцы наших храмов, которые приходят на службу, как правило, родом из стран канонической ответственности Русской православной церкви, связаны с традицией Русской православной церкви, и придерживаются традиции освящения куличей на Пасху.

https://ria.ru/20250419/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250419/paskha-1784063287.html

https://ria.ru/20250405/nakhodka-2009176686.html

https://ria.ru/20250418/svyatynya-2011838418.html

https://ria.ru/20250418/kulich-2012192826.html

иерусалим

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью, интервью - авторы, иерусалим, украина, россия, феофил iii (патриарх иерусалимский), русская православная церковь, пасха, религия