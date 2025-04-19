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Мэр и спикер гордумы Среднеуральска устроили перепалку на заседании - РИА Новости, 19.04.2025
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15:46 19.04.2025 (обновлено: 15:48 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/ural-2012276438.html
Мэр и спикер гордумы Среднеуральска устроили перепалку на заседании
Мэр и спикер гордумы Среднеуральска устроили перепалку на заседании - РИА Новости, 19.04.2025
Мэр и спикер гордумы Среднеуральска устроили перепалку на заседании
Мэр Среднеуральска Алексей Стасенок не дрался со спикером гордумы Вениамином Бикташевым во время заседания политсовета, была словесная перепалка, сообщили РИА... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T15:46:00+03:00
2025-04-19T15:48:00+03:00
происшествия
среднеуральск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Мэр Среднеуральска Алексей Стасенок не дрался со спикером гордумы Вениамином Бикташевым во время заседания политсовета, была словесная перепалка, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации. По данным горадминистрации, во время заседания местного политсовета председатель гордумы Бикташев допустил оскорбительные публичные высказывания в адрес главы города. Как сообщали местные СМИ, мэр якобы обвинил депутата в злоупотреблении алкоголем, на это спикер думы парировал, что тот "выписал себе премию на Новый год более миллиона рублей". "Агрессивное поведение председателя думы было вызвано фактом принятия решения политсоветом ... о приостановлении членства в партии шести человек, связанных с Бикташевым. Произошла словесная перепалка, никакого физического насилия к Бикташеву Стасенок не применял", – отметила собеседница агентства. В горадминистрации уточнили, что в случае подачи Бикташевым заявления в правоохранительные органы о нападении и нанесении побоев, журналистам будет представлена дополнительная информация. "Мэр сам себе премию выписать не может, только депутаты. Представление о премии на заседание думы так и не было вынесено, вопрос даже не рассматривался", – добавили РИА Новости в пресс-службе.
https://ria.ru/20230116/draka-1845200425.html
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происшествия, среднеуральск
Происшествия, Среднеуральск
Мэр и спикер гордумы Среднеуральска устроили перепалку на заседании

В Среднеуральске мэр Стасенок и спикер гордумы Бикташев устроили перепалку

© РИА Новости / Алексей НикольскийПортфель чиновника
Портфель чиновника - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Портфель чиновника. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Мэр Среднеуральска Алексей Стасенок не дрался со спикером гордумы Вениамином Бикташевым во время заседания политсовета, была словесная перепалка, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
По данным горадминистрации, во время заседания местного политсовета председатель гордумы Бикташев допустил оскорбительные публичные высказывания в адрес главы города. Как сообщали местные СМИ, мэр якобы обвинил депутата в злоупотреблении алкоголем, на это спикер думы парировал, что тот "выписал себе премию на Новый год более миллиона рублей".
«
"Агрессивное поведение председателя думы было вызвано фактом принятия решения политсоветом ... о приостановлении членства в партии шести человек, связанных с Бикташевым. Произошла словесная перепалка, никакого физического насилия к Бикташеву Стасенок не применял", – отметила собеседница агентства.
В горадминистрации уточнили, что в случае подачи Бикташевым заявления в правоохранительные органы о нападении и нанесении побоев, журналистам будет представлена дополнительная информация.
"Мэр сам себе премию выписать не может, только депутаты. Представление о премии на заседание думы так и не было вынесено, вопрос даже не рассматривался", – добавили РИА Новости в пресс-службе.
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ПроисшествияСреднеуральск
 
 
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